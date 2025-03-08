Hekimler hakları için bir kez daha sokaklarda
Haber Merkezi
Türk Tabipleri Birliği (TTB) “Başka Bir Sağlık Sistemi, Başka Bir Hekimlik Ortamı Mümkün” diyerek başlattığı eylem programına 14 Mart Tıp Haftası kapsamında da devam edeceğini duyurdu.
Hekimler, yarın saat 13.00’te Haydarpaşa Numune Hastanesi önünden Kadıköy İskele Meydanı’na yürüyeceklerini ardından saat 14.00’te İskele Meydanı’nda basın açıklaması yapacaklarını söyledi.
Eyleme destek çağrısı yapan hekimler, “İstanbul’da Geleneksel Büyük Hekim Yürüyüşümüz için buluşuyoruz. İstanbul Tabip Odası ev sahipliğinde, gerçekleştireceğimiz ‘Geleneksel Büyük Hekim Yürüyüşü’müze katılımınızı bekleriz” dedi.