Hekimler hakları için sokakta!

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14 Mart Tıp Bayramı haftasında başlatılan Beyaz Yürüyüş kapsamında önceki gün Diyarbakır’da düzenlenen eylemin ardından dün Urfa’da devam etti. Ali Şelli Parkı’ndan Rabia Meydanı’na yürüyen sağlık çalışanları ve hekimler, özlük hakları ve sağlık sistemine ilişkin taleplerini dile getirdi. Yürüyüşün ardından meydanda yapılan açıklamada “14 Mart Tıp Bayramı ne yazık ki bizim için bir bayram olmaktan çıkmış; sesimizi, itirazımızı ve taleplerimizi duyurduğumuz bir mücadele gününe dönüşmüştür. Mevcut sağlık ortamında şiddeti konuşmadığımız, özlük haklarımız için mücadele etmediğimiz, liyakat, meslek onuru, emeklilik hakkı ve çalışma koşullarımız için söz kurmadığımız tek bir gün dahi kalmamıştır. Türk Tabipleri Birliği yıllardır Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve halk sağlığının boynuna vurulmuş bir kement olduğunu dile getirmektedir. Urfa da bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Nüfusu yaklaşık 2,2 milyon olan kentimizde yılda 20 milyondan fazla sağlık başvurusu yapılmaktadır. Buna rağmen hekim sayısı Türkiye ortalamasının dahi altındadır. Bu durum hem sağlık çalışanları hem de hastalar için sürdürülemez bir tablo yaratmaktadır” denildi.

Beyaz Yürüyüş, 14 Mart cumartesi günü Ankara’da sona erecek. Ülkenin farklı illerinden gelen tabip odalarının katılımıyla önce Anıtkabir ziyaret edilecek ardından saat 13.00’te Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde bir araya gelen hekimler, Abdi İpekçi Parkı’na yürüyerek açıklama yapacak. Öte yandan aile hekimleri de aynı gün saat 11.00’de Sağlık Bakanlığı önünde buluşacak.

Öte yandan sağlık emekçileri, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi önünde de dün bir eylem yaptı. Eylemde, sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, hastaların “müşteri” olarak görülmesine, ağır çalışma koşullarına ve düşük ücretlere tepki gösterildi. Eylemde konuşan SES İstanbul Aksaray Şubesi Eşbaşkanı Birsen Seyhan, “14 Mart; uzun çalışma saatlerine, artan iş yüküne, mobbing ve angarya gibi modern kölelik koşullarına karşı itiraz edenlerin haftasıdır. En temel insan hakkı olan sağlık hakkı için ‘halkın sağlığı, emeğimizin hakkı’ diyenlerin haftasıdır” dedi. Sağlık emekçileri taleplerini de sıraladı:

• Tek kalemde ve emekliliğe yansıyacak temel ücret ödenmeli.

• Vergi dilimleri yüzde 10’da sabitlenmeli.

• Aile sağlığı merkezlerinde uygulanan yönetmelik geri çekilmeli.

• Ek zamlar emekliliğe yansıtılması.

• Angarya çalıştırma yasaklanması.

• Güvenceli ve kadrolu istihdam sağlanmalı.

• Sağlıkta şiddet önlenmeli.

• Özel hastanelere verilen teşvikler kaldırılmalı.

• Tüm iş yerlerinde kreş açılmalı.