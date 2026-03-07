Hekimler Haydarpaşa’dan Kadıköy’e yürüyecek

İstanbul’da sağlık çalışanları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlıkta şiddetin sona ermesi talebiyle bugün Haydarpaşa’dan Kadıköy’e yürüyecek. Hekimler, mesleki haklarını ve “iyi hekimlik” değerlerini savunmak için bir araya gelecek.

İstanbul'da sağlık çalışanları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlıkta şiddetin sona ermesi talebiyle bugün Haydarpaşa’dan Kadıköy’e “beyaz yürüyüş” düzenleyecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, hekimler, mesleki haklarını ve “iyi hekimlik” değerlerini savunmak için yürüyüşte bir araya gelecek.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Küçükosmanoğlu, yürüyüşün ana sloganınını “İyi hekimlik değerlerini savunmak için hep birlikte güçlüyüz” olduğunu belirterek hekimlerin en temel sorunlarından birinin özlük hakları olduğunu ifade etti.

Kamuda uygulanan performans sisteminin sağlık hizmetinin niteliğini düşürdüğünü söyleyen Küçükosmanoğlu, “Performans sistemi hekimleri çok kısa sürede çok sayıda hastaya bakmaya zorluyor. Bu da pratikte 5 dakikada hasta muayenesi anlamına geliyor. Ücretlerin önemli bir kısmı sabit maaş değil, performans ödemesi olarak veriliyor. Üstelik emekliliğe de çok az yansıyor” dedi. Sağlık emekçileri olarak taleplerinin net olduğunu belirten Küçükosmanoğlu, “Tek kalem maaş istiyoruz. Ücretler emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmeli” ifadelerini kullandı.