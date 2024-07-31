Hekimler her gün saldırıya uğruyor

Mahir KANAAT

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Dr. Mustafa Hürkal Tezvar’ın görevi başında şiddete uğraması protesto edildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile Muğla Tabip Odası, Muğla Aile Hekimleri Derneği, Muğla Aile Sağlığı Çalışanları Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Genel Sağlık İş Sendikasının da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, olayın meydana geldiği Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya geldi.

Muğla Tabip Odası Başkanı Çetin Erdolu, burada yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan dolayı çok üzgün ve öfkeli olduklarını söyledi.

Şiddetin son bulmasını dileyen Erdolu, Dr. Tezvar’ın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini, sağlıkta şiddet haberlerini duymadıkları günün neredeyse hiç olmadığını dile getirdi. 12 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, önceki gün bir hasta ve hasta yakınının şiddetine maruz kalmış ve fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Kalp hastası olduğu ve kalp pili taşıdığı belirtilen Tezvar, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.