Hekimler iş bıraktı

Haber Merkezi

Aile hekimlerinin ve meslek örgütlerinin ‘‘eziyet yönetmeliği’’ olarak nitelendirdiği "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği"ni protesto eden aile sağlığı merkezi çalışanları dün yurt genelinde 3 günlük iş bırakma eylemi başlattı. ‘‘Aile hekimliği eziyet yönetmeliğine hayır’’ pankartlarının açıldığı eylemlerde ‘‘Direne direne kazanacağız’’, ‘‘Sağlıkta yıkımı durduracağız’’ sloganları atıldı.

İl Sağlık müdürlükleri önlerinde yapılan açıklamalarda ‘‘Yürürlüğe giren bu yönetmelik, halkın ve sağlık emekçilerinin haklarına bir katkı sağlamayacaktır’’ denildi. Açıklamalarda, yeni yönetmeliğin hasta hekim ilişkisini müşteri ilişkisine çevirdiğine dikkat çekilerek, yönetmeliğin iptal edilmesi gerektiği vurguladı. Adım atılmaması durumunda iş bırakma eyleminin uzatılacağı uyarısı yapılan açıklamalarda özetle şu ifadelere yer verildi:

İstanbul (Fotoğraf: BirGün)

‘‘'Emeğinizi yok sayıyoruz, temel ücretlerinizi de düşürüyoruz ama imkansız teşvik taleplerimizi yaparsanız ve belki bu kaybı telafi ederseniz', '6 ayda bir gelmeyen kişilere ulaşın onlara zorla sağlık hizmeti verin yönetmeliğini' kabul etmiyoruz. 'Vatandaşa sorumluluk veremedik; hastaların peşinden siz koşmak zorundasınız' yönetmeliğini kabul etmiyoruz. ‘Ağzınla kuş tutamazsan sözleşmeni yenilemem ve iş akdine son veririm’ diyen bu tehdit yönetmeliğini kabul etmiyoruz. Matematik sınırlarını zorlayıp aklımızla ve emeğimizle dalga geçen bu formül yönetmeliğini, yazdığımız reçeteye bile karışan bu yönetmeliği kabul etmiyoruz. 3 günlük iş bırakmanın tek sorumlusu Bakanlıktır. Biz emek üretenler olarak bu Eziyet Yönetmeliğini kabul etmiyoruz ve asla da etmeyeceğiz.’’