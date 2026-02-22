Hekimler Kadıköy'den seslendi: Hekim bağımsızlığına dokunma

Muayenehane hekimlerine getirilen hastane kotası, kadro sınırlamaları ve 2026 itibarıyla yıllık hale getirilen yüksek ruhsat harçlarına karşı hekimler ve uzmanlık dernekleri, Kadıköy İskele’de bir araya geldi. “Hekim bağımsızlığına dokunma” çağrısıyla yapılan açıklamada, düzenlemelerin bağımsız çalışmayı fiilen imkânsız kıldığı, sağlık hizmetinin de kamu yararına değil, sermaye lehine yeniden düzenlendiğine dikkat çekildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası ve çok sayıda uzmanlık derneğinin katıldığı eylemde “AKP sağlığa zararlıdır", "Haraca, kotaya, USHAŞ'a hayır" sloganları atıldı.

Basın metnini TTB Özel Hekimlik Kolu Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Güray Kılıç okudu. Kılıç, hekimlerin art arda getirilen mali ve idari yüklerle mesleklerini bağımsız biçimde sürdüremez hale getirildiğini belirterek "Her tür güç odağından bağımsızlık, hekimlik mesleğinin ön koşuludur. Bağımsızlığın ortadan kalktığı yerde hekimlik, kamusal niteliğini yitirir ve piyasa ilişkilerinin sıradan bir unsuru haline gelir. Bugün sağlık alanında yapılan düzenlemeler, hekimlerin serbest çalışma hakkını ve mesleki bağımsızlığını sistemli biçimde ortadan kaldırmayı hedeflemektedir" dedi.

"HEKİMLİK TİCARİ İZNE BAĞLANIYOR"

Kılıç, 1 Ocak 2026 itibarıyla muayenehane ruhsat harçlarının yıllık hale getirildiğini anımsatarak, muayenehaneler için 40 bin TL, poliklinik ve tıp merkezleri için 60–100 bin TL arasında değişen bedellerin her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağını söyledi. Ayrıca, sağlık turizmi kapsamında yabancı hasta kabulü için USHAŞ’tan (Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.) 120 bin TL karşılığında yetki belgesi alma zorunluluğu getirildiğini ifade etti. Kılıç, bu uygulamaların hekimlik yapmayı ticari bir izne bağladığını savundu. 2023’te yapılan yönetmelik değişikliğiyle muayenehane hekimlerinin özel hastanelerle sözleşmelerine kota getirildiğini anımsatan Kılıç, düzenlemenin özellikle cerrahi branşlarda fiilen çalışmayı imkansız hale getirdiğini belirtti. Danıştay’da açılan davalara karşın sınırlamaların kesinleştiğini ifade eden Kılıç, “Bu düzenlemeler hekimlerin değil özel hastane sahiplerinin çıkarınadır” diye konuştu. Açıklamada, yüksek tazminat kararlarının hekimler üzerinde ağır baskı oluşturduğu da vurgulandı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap ise hekimlerin taleplerinin yalnızca mesleki değil toplumsal olduğunu belirterek, “Etik ve bilimsel değerler doğrultusunda özgürce çalışmak istiyoruz” dedi.