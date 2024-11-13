Hekimler sağlıkta şiddeti önleyen yaptırımlar istedi

Haber Merkezi

Giresun'daki Kent Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Gökhan Şenyürek bir hastasının yakını tarafından darbedildi. CHP Giresun İl Başkanı da olan Şenyürek'in şikâyeti üzerine A.A.K gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sağlık meslek örgütlerinin sağlıkta şiddete karşı etkin bir yasa talebine Sağlık Bakanlığı kulağını tıkarken bir sağlıkta şiddet olayında daha fail serbest bırakılması tepki çekti.

Giresun Tabip Odası Başkanı Dr. Erhan Demirelli, Şenyürek'in saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı. Hekimlere yönelik şiddetin önlenmesi için kalıcı çözümler üretilmesini isteyen Demirelli, "Giresun'da meslektaşımız Op. Dr. Gökhan Şenyürek hastasının yakını tarafından darp edildi. Bu olay Giresun’da son 2 yılda üçüncü fiziksel şiddet olayı oldu” dedi.

Demirelli, şunları kaydetti: “Türkiye çapında sağlıkta şiddet olayları giderek artmaktadır. Yıllardır bu konuyla ilgili bir arpa boyu yol kat edilmedi. Sövdüler, dövdüler, öldürdüler tedbir alınmadı. Daha ne olması bekleniyor, daha kaç meslektaşımızın dövülmesi, kaçının öldürülmesi gerekiyor. Artık boş vaatler yerine 'sağlıkta şiddet' konusunu kökünden çözecek yaptırımların getirilmesi gerekmektedir. Olayın faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve 'sağlıkta şiddet' ile ilgili ivedilikle gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz."