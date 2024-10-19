Hekimler sokağa çıkıyor

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), yeni yönetmelik, şiddet ve Aile He kimliği uygulamasında çözüme kavuşamayan sorunlara ilişkin Ankara’da miting düzenliyor.

Miting bugün saat 13.00’te Ankara Anıtpark’ta gerçekleştirecek. Aile hekimleri; kendilerine ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, 2024 yılında süregelen hak kayıplarını devam ettirecek yeni yönetmelik gibi konulara tepkilerini dile getirecek.

AHEF Başkanı Türkü Yağmur Nehir, aile hekimleriyle ilgili yeni hazırlanan yönetmelik taslağına zulüm yönetmeliği dediklerini söyledi.

Nehir şunları söyledi: “Bu yönetmelikten vazgeçilmesini istiyoruz. Eğer yayınlanırsa bu miting sadece başlangıç olacak ama ana hedefimiz bu yönetmeliğin geri çekilmesini sağlamak. Türkiye’nin dört bir yanından aile hekimleri ve aile hekimliği çalışanları mitingde yer alacak. Özellikle yönetmeliğin belirli kısımlarına vurgu yapıyoruz. Meslek onuru muzu zedeleyen bazı noktalar var. Bizi hastalara, istatistiklere bağlıyorlar ancak hastaların özel durumlarını görmezden geliyorlar. Hastalara ilaç yazmamız bile engelleniyor. Hastalar tarafından hastaneye yapılan başvurular geçen seneye göre artarsa aile hekimlerine ceza veriliyor. Hem tedavi etmemiz engelleniyor hem hastaneye yönlendirmemiz engelleniyor. Bir yandan da kayıtlı olan her hastayı 6 ayda bir görmemiz isteniyor. Bu da hem iş yükü hem devlete bir maliyet yükü demek. Sağlıklı insanı nasıl çağıracağız bu mümkün değil. O kişiler 6 ayda bir gelmezse temel maaşında kesintiye gidilecek.”

Yönetmelik taslağında var olan haklarının ellerinden alındığını söyleyen Nehir, “Hasta memnuniyeti diye bir durum var. Her muayene sonrası aile hekimi puanlanabilecek. Bu da körüklenmiş sağlıkta şiddeti daha da artıracak. Biz sağlıkta şiddetle alakalı değişiklik beklerken kendi bakanlığımızdan bir mobbingle karşı karşıya kaldık. Aslında bu yönetmelik bizim için bir şiddet” diye konuştu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı da yapısal sorunlara dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı’nın toplumun sağlığını tehlikeye attığını söyledi. Kırımlı, “Kentlerde ASM binaları yok. Gelirler çok düşük ve yoksulluk sınırı altında maaş alan ebe ile hemşireler var. Sağlıkta şiddet körüklenmiş durumda. Biz tüm bunlara çözüm beklerken daha fazla sorunla baş başa bırakılıyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın yeni yönetmeliği gelirleri daha fazla kesiyor, yönetimi zorlaştırıyor birde hasta memnuniyetini düşürüyor. Sağlıkta şiddeti artıracak ilaç yazımıyla ilgili adımlar atılıyor. İnsanların sağlığını korumakla uğraşan bir bakanlığımız yok” diye konuştu.

Kırımlı, şunları söyledi: “Sağlığımızı koruyacak en temel şey olan aşı yok ama aile hekimlerinin performansı konuşuluyor. Bu performansın sonucunu 12 bebeğin ölümünde görüyoruz. Sağlıkta özelleştirmenin sonucu, ticari düzenin bir sonucu bu. Biz buna eziyet yönetmeliği diyoruz ve yönetmelik geri çekilene kadar vazgeçmeyeceğiz. Sağlık Bakanlığı vazgeçeceğimizi düşünüyor ama bu miting bir tepkinin başlangıcı. ASM’ler kamu binalarında hizmet vermeli, çalışan ve bina sayısı artmalı. Şiddet engellenmeli ve hiçbir sağlık çalışanı yoksulluk sınırının altında ücret almamalı.”