Hekimler Taksim Anıtı'na çelenk bıraktı: "14 Mart'ı kutlayamıyoruz"

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hekimler İstanbul'da Taksim Atatürk Anıtı'nda tören düzenledi. Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla bir araya gelen hekimler anıta çelenk bıraktı.

Hekimler burada basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası adına Dr. Nazmi Algan okudu.

"14 MART, DİRENİŞ VE SORUMLULUKTUR"

Algan şunları söyledi:

“Bugün 14 Mart.

14 Mart 1827, modern tıp eğitiminin başlangıcıdır. Ama 14 Mart yalnızca bir yıldönümü değildir. 14 Mart 1919, işgal altındaki İstanbul’da tıbbiyelilerin ayağa kalktığı gündür. Bu nedenle 14 Mart; tarih, direniş ve sorumluluktur.

Hekimlik yalnızca hastalık tedavi etmek değil, toplumun geleceğine sahip çıkmaktır. Biz bugün burada bu geleneğin mirasçıları olarak bulunuyoruz.

Bugün 14 Mart, ama kutlama yapmak zor. Çünkü sağlık sistemi yıllardır piyasanın ihtiyaçlarına göre şekillendirildi. Koruyucu sağlık hizmetleri zayıflatıldı, kamu hastaneleri işletmeye dönüştürüldü, kamu kaynakları özel sektöre aktarıldı.

“HEKİMLER TÜKENİYOR”

Bugün hastalar randevu bulamıyor. Muayene süreleri kısalıyor. Sağlık çalışanları ağır iş yükü altında eziliyor. Sağlıkta şiddet artıyor. Parası olan daha hızlı hizmete ulaşırken, olmayan en temel sağlık hakkına bile gecikerek erişiyor.

Bu tablo yalnızca halkın sağlığını değil, hekimleri de tüketiyor. Genç hekimler göç etmeyi düşünüyor, deneyimli hekimler tükeniyor. Performans baskısı, güvencesizlik ve şiddet tehdidi altında iyi hekimlik değerleri aşındırılıyor.

“SORUN SAĞLIK SİSTEMİNDE”

Ama sorun hekimlerde değil, sağlık sistemindedir.

Biz biliyoruz ki başka bir sağlık sistemi mümkündür. Sağlık ticari bir alan değil, kamusal bir hak olmalıdır. Herkes eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmetine ulaşabilmelidir. Hekimler de mesleki bağımsızlıklarını koruyarak güven içinde çalışabilmelidir.

Bunun için:

Sağlıkta özelleştirmeye son verilmelidir.

Kamusal kaynaklar özel sektöre değil, kamu sağlık hizmetlerine ayrılmalıdır.

Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmelidir.

Hekim ücretleri performansa göre değil, emekliliğe yansıyan tek maaş üzerinden düzenlenmelidir.

Sağlıkta şiddeti önleyecek etkili adımlar atılmalıdır.

Bu mücadele yalnızca hekimlerin değil, toplumun da mücadelesidir. Çünkü hekimlerin iyi hekimlik yapabildiği bir ülkede toplum da daha sağlıklı yaşar.

Bugün 14 Mart’ta bir kez daha söylüyoruz: Savaş bir halk sağlığı sorunudur!

Yakın coğrafyamızda süren savaşlar milyonlarca insanın yaşamını ve geleceğini tehdit ediyor. Savaşın olduğu yerde sağlık olmaz. Tam bir iyilik hali için barış ve demokrasi zorunludur. Savaşa değil, sağlığa bütçe ayrılmalıdır.

“MESLEĞİMİZİN DEĞER GÖRDÜĞÜ BİR SİSTEM İSTİYORUZ”

“Biz; adaletin egemen olduğu, laik, demokratik ve barış içinde bir ülkede; emeğimizin ve mesleğimizin değer gördüğü bir sağlık sistemi istiyoruz.

Hekimlerin tükenmediği, sağlık çalışanlarının güvende olduğu, halkın eşit ve nitelikli sağlık hizmetine ulaşabildiği bir ülke mümkündür.

Yaşasın hekimlik onuru!

Yaşasın iyi hekimlik değerleri!

Yaşasın halkın sağlık hakkı!”