Hekimlerden bir günlük iş bırakma eylemi

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Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlık hizmetlerini ticarileştirdiği, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının güvencesiz çalışma koşullarına zorlandığı ve sağlık sisteminin sürdürülemez hale geldiği belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) 14 Mart Tıp Bayramı'nda bir gün iş bırakacak. Hekimler “Tüm halkımızı çabalarımıza destek vermeye çağırıyor; 14 Mart günü muayene olmaya değil, Tıp Bayramımızı kutlamaya, çözüm önerilerimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

TTB Merkez Konseyi üyeleri yaptıkları açıklamada, Türkiye’nin dört bir yanındaki tabip odalarından gelen hekimlerle birlikte 26 Şubat’ta “Başka bir sağlık sistemi mümkün” diyerek İstanbul’dan Ankara’ya bir Beyaz Yürüyüş başlattıklarını, ardından 1 Mart günü Ankara’da Büyük Hekim Buluşması gerçekleştirdiklerini anımsatıldı.

14 Mart günü “Başka Bir Sağlık Sistemi” diyerek greve yapacaklarını duyuran TTB Konseyi, yıllardır uygulanan “Sağlıkta dönüşüm programı” ile şekillendirilen sağlık sisteminin hem hekimler hem sağlık çalışanları hem de halkımızın sağlığı açısından tehdit haline geldiği, sağlık yerine sağlıksızlık ürettiği, güvenli çalışma koşulları yerine taşeron, sözleşmeli çalışma, esnek mesai gibi uygulamalarla mesleğimizi, emeğimizi değersizleştirdiği ve artık mutlaka değişmesi gerektiği vurgularken herkesi dayanışmaya davet etti. Açıklamada "14 Mart günü tüm hekimleri ve sağlık emekçilerini hastalara, çalışanlara iyilik sağlama şansı kalmamış olan mevcut sağlık sistemini ve yönetimi protesto etmek, “Başka bir sağlık sistemini muhataplarına ve halka anlatmak üzere G(ö)rev'e davet ediyoruz. Tüm halkımızı bu çabalarımıza destek vermeye çağırıyor; 14 Mart günü muayene olmaya değil, Tıp Bayramımızı kutlamaya, çözüm önerilerimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Başka bir sağlık sistemi mümkün."

Aile hekimleri 4'üncü kez iş bırakacak

14 Mart Tıp Bayramı'nda aile hekimleri, ebe ve hemşireleri iş bırakacak. Kasım ayından bu yana devam eden eylemlere rağmen istek ve sorunlarının Sağlık Bakanlığı tarafından görmezden gelinmesi üzerine bir kez daha eyleme hazırlananaile hekimleri "Dayatmaları kabul etmiyoruz" dedi. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük “İnsanüstü özverimizi ve emeğimizi yok sayan, iş güvencemizi tehdit eden, mesleki ilkelerimizi zedeleyen dayatmaları kabul etmiyoruz” dedi. Sağlık Bakanlığını; sağlık sisteminin gerçeklerini görmezden gelmeden ciddiyetle değerlendirmeye, sorunlara sorun ekleyen Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğini geri çekmeye ve çözümleri tüm meslek örgütleri ile birlikte bulmaya çağıran Dr. Mengücük, Bakanlığın hâlâ çözümden uzak olduğunu söyledi. Mengücük sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bağışıklama ve koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere tüm basamaklardaki sağlık hizmetlerinin başarısı ve devam edebilmesi, olağanüstü ve insanüstü iş yüküne rağmen fedakarca çalışan sağlık çalışanları sayesindedir. Övündükleri sayılar, incittikleri ve tükettikleri hekimler, küstürdükleri ve korumadıkları sağlık çalışanları sayesindedir. Bu emek ve özveri yok sayılamaz. Yaşam için, sağlık için verilen emek küçümsenemez. Sağlık Bakanlığı, bu emek ve özverinin toplum sağlığının güvencesi olduğunu inkar etmeden çalışanlarının can güvenliği en başta olmak üzere çalışma koşulları ve özlük haklarında, ücretlerinde iyileştirmeler için en üst düzeyde çaba göstermelidir. Sağlık Bakanlığı, 3-5 dk lık hızlandırılmış değil nitelikli bir sağlık hizmetinin peşinde olmalıdır. Performansa dayalı ve teşviklere bağlı çok parçalı ödemeler yerine sabit ve emekliliğe yansıyan tek maaş talebini gerçekleştirmelidir. Aile Hekimliği Yönetmeliğini, yenisini meslek örgütleri ve çalışanlarla birlikte hazırlamak üzere geri çekmelidir. Yıllardır 14 Mart Tıp Bayramı, sağlık çalışanları için mücadele günü haline geldi. Taleplerimizi yineliyoruz. İnsan ve toplum sağlığı odaklı, akıl ve bilimden yana, hasta ve çalışana saygılı, eşit, ulaşılabilir, ücretsiz ve nitelikli bir sağlık hizmeti dışında sürdürülebilir ve insancıl başka hiçbir çözüm olmadığını hatırlatıyoruz. İnsanüstü özverimizi ve emeğimizi yok sayan, iş güvencemizi tehdit eden, mesleki ilkelerimizi zedeleyen dayatmaları kabul etmiyoruz."

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir ise 14 Mart Tıp Bayramı’nda Türkiye genelinde gerçekleştirilecek iş bırakma eyleminin gerekçelerini açıkladı. Dr. Kandemir, sağlık çalışanlarının giderek artan sorunlarına dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı’nın uyarılara rağmen gerekli düzenlemeleri yapmadığını vurguladı. Aile hekimlerinin iş güvencesinin olmaması, kamu binası desteği verilmemesi ve artan maliyetlerin hekimlerin sırtına yüklenmesi nedeniyle sistemin sürdürülemez hale geldiğini belirten Kandemir, “Bakanlık, aile hekimliği birimlerini artıracağını söylese de hekimleri, aile sağlığı ebe ve hemşireleri bu alanı tercih etmiyor. İzmir’de yapılan ek yerleştirmelerde 20 aile hekimliği birimi açıldı ancak hiçbirine başvuru dahi olmadı. İzmir gibi büyük bir kentte dahi Aile Hekimliği birimleri boş kalırken diğer illerde de tablonun aynı olduğunu düşünmek hiç de zor olmayacaktır. Sanal ASM’ler (binasız ASM’ler) boş kalıyor. Bu, sağlık sisteminin alarm verdiğinin en büyük göstergesidir. Vatandaşın nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmeti alması giderek zorlaşıyor. Aile hekimliği sistemi güçlendirilmezse, kamudan sağlık hizmeti almak neredeyse imkânsız hale gelecek. Biz, hastalarımızın özel sağlık sistemine mahkûm edilmesini istemiyoruz. Bu işi asıl yapanlar olarak STK’larla birlikte yeni bir yönetmelik oluşturulmalı. Hem sağlık çalışanlarının özlük hakları korunmalı hem de vatandaşın nitelikli sağlık hizmetine erişimi güvence altına alınmalı. 14 Mart Tıp Bayramı’nda, meslek onurumuz ve halk sağlığının geleceği için iş bırakma eylemiyle bu taleplerimizi bir kez daha yüksek sesle dile getireceğiz” dedi.