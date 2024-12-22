Hekimlere ‘birim’ tehdidi

İki kez iş bırakma eylemi yapan aile hekimlerinin bağlı olduğu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) birimlerinden bazılarının hukuksuz bir şekilde grupları düşürüldü.

Kocaeli, Çorum, Balıkesir, Muğla ve Adana’da birçok ASM birimine gruplarının düşürüldüğüyle ilgili yazılar gönderildi.

Çorum’da bir aile hekimine gönderilen yazıda, 3 Aralık 2024’te saat 17.24’te esnek mesai denetimi yapıldığı ve doktorun görev yerinde olmadığının tespit edildiği ifade edildi. A ve B grubunda olan aile hekimliği biriminin de o tarihten itibaren C grubunda değerlendirileceği bildirildi.

KAMU ZARARI OLUR

Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 No'lu Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, Sağlık Bakanlığı’nın iş bırakmalardan sonra aile hekimlerine ceza verebilmek için çok ilginç yöntemler kullandığını belirtti.

Eryazğan şu ifadeleri kullandı: “A Sınıfı ve B sınıfı olan yerlerde grup düşürmenin ardından hekim dışındaki personelin işten çıkarılması o ASM’lerde hizmetin kalitesini düşürecek. Bu uygulamalar aynı zamanda ciddi hukuki ve mali sonuçlar doğurabilir. Grup düşürme işlemlerine karşı açılan davaların kaybedilmesi durumunda ciddi bir yargı masrafı ortaya çıkacak. İşten çıkarılan personel, kıdem ve ihbar tazminatı talepleriyle hukuki süreç başlatarak bakanlık aleyhine davalar açabilir. Bu davaların sonucunda, bakanlık milyonlarca liralık tazminat ve dava masrafı ödemek zorunda kalabilir. Bu da ciddi bir kamu zararı doğuracak. C grubuna düşürülen birimlerin A grubuyla arasındaki ödenmeyen hak ediş farkları ve bu farkların faizleri, davanın kazanılması durumunda bakanlık tarafından ödenmek zorunda kalınacaktır. Bu süreç, ülke genelinde düşünüldüğünde, bakanlık için büyük mali yük oluşturacaktır. Sağlık Bakanlığı bu konuda hukuksuz ve büyük tazminatlara yol açacağı bir hamle yapıyor. Bu da çok ciddi bir kamu zararı oluşmasına sebep olacak.”

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GRUP DÜŞÜNCE NE OLUR?

ASM birimlerinin A ve B grubundan C grubuna düşürülmesiyle aile hekimlerine hak edişleri daha eksik ödenebilir. Bu durum sağlık çalışanlarının işsiz kalmasına yol açabilir. Ayrıca sağlıkçılar grup düşürmelere karşı açılan davaların sonucunda Sağlık Bakanlığı’nın milyonlarca lira tazminat ödemeyle karşı karşıya kalabilir.