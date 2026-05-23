Hekimlerin bağımsız çalışma hakkını kısıtlayan düzenleme hukuka aykırı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) açtığı davada Danıştay, muayenehanesi bulunan hekimlerin özel hastanelerde çalışmasına kota getiren düzenlemenin yürütmesini bir kez daha durdurdu. Geçen yılın başında yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yer alan düzenleme, özel hastanelerin ilgili uzmanlık dalındaki toplam kadro sayısının üçte birini aşmayacak şekilde hekimlerle sözleşme yapabilmesini öngörüyordu. TTB, düzenlemenin hekimlerin bağımsız çalışma hakkını kısıtladığı gerekçesiyle yönetmeliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

Davaya bakan Danıştay 10. Dairesi, söz konusu maddenin yürütmesini durdurdu. Kararda, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmetlerinin planlanması konusunda takdir yetkisine sahip olduğu ancak bu yetkinin “mutlak ve sınırsız” olmadığı vurgulandı. Mahkeme, kota uygulamasına ilişkin düzenleme yapılmadan önce herhangi bir planlama yapıldığının ortaya konulamadığını, düzenlemenin gerekçelerinin somut biçimde açıklanmadığını belirtti. Bu nedenle Bakanlığın takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullandığının söylenemeyeceği ifade edildi.

Kararda ayrıca “vaka bazlı özel izin” uygulamasına ilişkin kriterlerin belirsiz olduğuna dikkat çekilerek düzenlemenin hukuka uygun olmadığı sonucuna vardı.