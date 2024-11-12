"Hekimlerin mesleki özgürlüğüne kısıtlama kabul edilemez"

Eskişehir-Bilecik Tabipler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nazan Aksaray, sağlık sistemindeki kriz ve hekimlerin yaşadığı zorluklara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında sağlıkta dönüşüm politikalarının hekimlerin haklarını zayıflattığını, hastaların nitelikli sağlık hizmetine ulaşmakta güçlük çektiğini ve hekimlerin serbest çalışma haklarının kısıtlandığını vurgulandı.

Aksaray, ülke genelinde hastaların randevu bulmakta zorlandığını, bulduklarında ise kısa süreli muayene süreleri nedeniyle nitelikli sağlık hizmeti alamadıklarını ifade etti. İlaç ve aşıya erişimde de sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Dr. Aksaray, “Ülkemizin sağlık ortamı adeta yangın yeri gibi” dedi.

“ÖZEL HASTANELERE UCUZ HEKİM GÜCÜ SAĞLANIYOR”

Sağlık Bakanlığı’nın hekimlerin haklarını kısıtlayan yönetmelikler çıkardığını belirten Dr. Aksaray, özel hastanelere ucuz hekim gücü sağlamak amacıyla hekimlerin kamuda çalışmasını zorlaştıran düzenlemeler yapıldığını öne sürdü.

Dr. Aksaray, serbest çalışan hekimlerin mesleki özgürlüğünü kısıtlayan yönetmeliklerin kabul edilemez olduğunu belirtti. 2022'de yürürlüğe giren ve bu yıl bazı değişiklikler yapılan yönetmeliklerin hekimlerin hastalarını özel sağlık kuruluşlarında tedavi etme hakkını kısıtladığını, bu durumun muayenehanelerini kapatmaya zorladığını ifade etti.

Aksaray, hastaların hekim seçme özgürlüğünün de bu düzenlemelerle kısıtlandığını vurguladı.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Eskişehir-Bilecik Tabipler Odası, yönetmeliklerin iptali için Tabip Odaları ve Türk Tabipleri Birliği ile birlikte mücadeleye devam ettiklerini belirterek, konunun önümüzdeki günlerde Danıştay’da görüşüleceğini açıkladı.

Dr. Aksaray, hekimlerin mesleki bağımsızlığını savunmaya kararlı olduklarını ve sağlıkta insanca çalışma koşullarının sağlanması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Aksaray, meslektaşlarına destek çağrısı yaparak, hekimlerin özgür, bağımsız ve onurlu bir meslek icra edebilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti.