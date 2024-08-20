Hekimlerin süresiz eylemi kitleselleşiyor

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Hindistan’da bir stajyer doktorun tecavüz edilerek öldürülmesinin ardından başlayan protestolar ve doktorların iş bırakma eylemleri devam ediyor.

Olayın yaşandığı R.G. Kar Tıp Koleji ve Hastanesi’ndeki genç doktorların sözcüsü Dr. Aniket Mahata, "Süresiz iş bırakma ve oturma eylemimiz, taleplerimiz karşılanana kadar devam edecek" dedi.

Komşu Odisha eyaletindeki, başkent Yeni Delhi'deki ve batıdaki Gujarat eyaletindeki genç doktorları temsil eden gruplar da protestolarının devam edeceğini açıkladı.

Doktorlarla dayanışma içinde olan Batı Bengal eyaletinin en büyük iki futbol kulübünün binlerce taraftarı da önceki akşam Kalküta sokaklarında "Adalet istiyoruz" sloganlarıyla yürüdü.

Hükümet, sağlık çalışanlarının iş güvenliğini artırmak için bir komisyon kurarken, doktorları görevlerinin başına dönmeye çağırdı. Ancak doktorlar bu çağrıyı reddediyor. Ülkenin doğusundaki Kalküta şehrinde 9 Ağustos’ta bir devlet hastanesinde 31 yaşındaki kadın doktorun tecavüz edilerek öldürülmesi ülke genelinde infiale yol açmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren bir polis gönüllüsü gözaltına alınırken doktorlar geçen haftasonu acil olmayan hastalara bakmama kararı almıştı.