Hekimlik var ama hekim yok!

Akdeniz ilçesi Toroslar Mahallesi’nde 5 ay önce bitirilen Aile Sağlığı Merkezi'ne (ASM) henüz bir doktor görevlendirilmesinin yapılmaması tepkilere neden oldu.

DEM Parti Mersin Milletvekili avukat Ali Bozan, halkın talebinin bir an önce karşılanması için Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na çağrı yaptı.

“En az 3 bin insanın sağlık hakkının mağdur edildiği bu sorunu çözün. Hekimliğe doktor görevlendirin” diyen Bozan, “Mahalle sakinleriyle konuştuk. Şu anda Akdeniz ilçemizin Toroslar Mahallesine doktor görevlendirilmesi yapılmamış olması nedeniyle bu çevrede oturan en az 3 bin yurttaş herhangi bir sağlık sorunu yaşadığında buraya en yakın 5-6 kilometre uzaklıkta olan Çilek Mahallesi Bekir’de Yolu’ndaki Aile Hekimliğine gitmek zorunda. Sağlığa erişim anayasal bir hak. Ancak şu anda Akdeniz ilçemizin Toroslar Mahallesi'nde yaşayan yurttaşlarımız bu haklarını kullanamıyorlar. Buradan Sağlık Bakanlığı’na sesleniyoruz: Bu mahallede yaşayan yurttaşların sağlığa erişim hakkının bir an önce sağlanması için Akdeniz ilçesi Toroslar Mahallesindeki Aile Hekimliğine doktor görevlendirmesi yapılmasını bekliyoruz!” ifadelerini kullandı.