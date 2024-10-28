Hektarlarca alan yok oldu

Haber Merkezi

Denizli'de çıkan orman yangını 4 gündür söndürülemedi. Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda perşembe günü başlayan yangına müdahale sürdü. Denizli'nin Tavas ilçesinde 25 Ekim’de başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarının devam etti.

Gazeteci Bülent Öztürk Denizli’de yangına geç müdahale edildiğini belirtti. Öztürk şu ifadeleri kullandı: “Orman Genel Müdürlüğü’nden ihale alan MGİ firması tarafından orman yangınlarında kullanılmak üzere kiralanan Rus helikopteri yangına müdahale etmedi. Yangın başladığında bu helikopterle tek sortide 3.5 ton su kullanılarak 15 dakika içerisinde yangın söndürülebilirdi. 50 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü söyleniyor. Buna sebep olan yetkili kim ise yangından suçlu olan da odur.”

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangını 5.5 saatte kontrol altına aldı, yaklaşık 5 hektarlık karaçam ormanı zarar gördü. Batman’da Oymataş köyünde meydana gelen anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, 100 dönümlük bir alanın zarar görmesine sebep oldu.