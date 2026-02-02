Hel Yaylası çinko ocağı tehdidinden kurtuldu

Dersim’in Pülümür ilçesine bağlı Dağbek köyünde yer alan ve ülkede nadir görülen Şamua türü dağ keçilerine ev sahipliği yapan Hel Yaylası’nda planlanan krom çinko ocağı projesi iptal edildi.

Tunceli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından alınan iptal kararının gerekçesi, bölgenin hayvancılık açısından taşıdığı stratejik önem oldu. Müdürlük tarafından hazırlanan teknik raporda, şu ifadelere yer verildi: "Ruhsat sahasının her yıl göçer sürü sahiplerine kiraya verildiği, kiraya verilen alanların kaba yem ihtiyacını büyük ölçüde karşıladığı, bu nedenle hayvancılık açısından büyük potansiyele sahip olduğu ve iyi mera sınıfına girdiği tespit edilmiştir. Yapılan teknik ekip değerlendirmesi doğrultusunda proje hakkında red kararı verilmiştir."

Dersim Kültür ve Doğa Derneği Başkanı Ümit Karabulut ise şunları söyledi: "Bu coğrafyanın maden projesinden kurtarılması son derece olumlu bir gelişme. Fakat yörede 30’un üzerinde proje var ve bunların en tehlikelileri altın madeni projeleri. İptal kararlarının diğer maden sahalarını da kapsaması yönündeki talebin, yetkililer tarafından dikkate alınmasını istiyoruz. Dersim’in kültürel, doğal ve ekolojik mirasının korunması için bu tip adımların gerekli ve zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Dersim’in tabiatı korunmalıdır. Dersim’in kültürü korunmalıdır. Dersim’in suları korunmalıdır. Kararı alan iradenin gerçek bir çevreci yaklaşımla ve halkın iradesini de dikkate alarak, yapımı planlanan ve halkın istemediği bütün projeleri iptal etmelidir."

Yaklaşık 3 bin metre rakıma sahip olan Hel Yaylası, aynı zamanda bölgenin en önemli küçükbaş hayvancılık merkezlerinden biri. Göçer sürü sahiplerinin her yıl kullandığı yayla, hayvancılık açısından yüksek verimliliğe sahip olmasıyla biliniyor. Çok sayıda krater gölüne ev sahipliği yapan Hel Yaylası, doğa yürüyüşçüleri ve doğa fotoğrafçıları için de önemli bir rota niteliği taşıyor. Alınan kararla birlikte, Hel Yaylası’nın doğal yapısı, biyolojik çeşitliliği ve hayvancılık faaliyetleri maden tehdidinden korunmuş oldu.