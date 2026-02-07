Helalleşmek yok!

Haber Merkezi

Maraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla birçok kentte dün anma törenleri düzenlendi. Saat 04.17’de bir araya gelen depremzedeler, hayatını kaybeden yurttaşlar için sokaklarda yürüyerek yıkılan binaların enkazlarına gitti, kayıplarını andı. Anmalar sırasında yurttaşlar sık sık “Hak, hukuk, adalet” ile “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok” sloganları attı; çeşitli dövizler taşıdı. Çeşitli kentlerde yapılan anmalardan bazıları şöyle:

• HATAY

Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Uğur Mumcu Meydanı’nda yapılan anma etkinliğinin ardından saatler 04.17’si gösterildiğinde alanda bulunan kitle, saygı duruşunda bulundu. Kitle 04.17’de sirenlerin çalması ile 2 dakika boyunca o anda tekrardan o deprem anını yaşayarak, kaybettiklerini andı. Anma, Deprem Anıtı’na karanfil konması ile sona erdi. Samandağ ilçesinde de yurttaşlar, saatler, 04.17’yi gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. İskenderun ilçesinde de yurttaşlar, yaşamını yitirenleri anmak için İskenderun Cemevi’nde bir araya geldi. Anmada konuşan Eğitim Sen İskenderun Şube Başkanı Mustafa Ünsal, yaşanan yıkımın bir doğa olayı değil, ihmaller zincirinin sonucu olduğunu vurguladı. Ünsal, “Alınmayan tedbirler, önlemler, denetimsizlik ve cezasızlık yaşadığımız asıl felakettir” dedi. Depremlerin değil ihmallerin öldürdüğünü ifade eden Ünsal, bundan sonraki süreçte benzer acıların yaşanmaması için mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, “Tedbirlerin alınması, denetimlerin yapılması ve depremler sonucunda afetlerin yaşanmaması için mücadele edeceğimizi buradan bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.

• MALATYA

Malatya 6 Şubat Platformu, Tevfik Temelli Caddesi alt kavşağında bir araya geldi. “Deprem değil ihmal öldürür”, “hesap vermeden helalleşme olmaz”, “4.17’nin enkazı vicdandır” dövizleri taşındı ve meşaleler yakıldı. Anmaya katılan SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer şunları söyledi: “6 Şubat’ta biz vardık; tırnaklarımızla enkazlardan insanlarımızı çıkarmaya çalışan halk vardı. Fakat devlet niye vardır? Devlet; insan, yaşam, doğa, çocuklarımız ve geleceğimiz için vardır. Ve bu halk da devletine bunun için vergi öder; bunun için çalışır, üretir. Ama maalesef 6 Şubat’ta bu ülkede tek adam rejimi, bu ülke halkını enkaz altında bıraktı. Bugün ülkemizin tamamı enkaz altında. Canlarımız hâlâ enkaz altında. Çünkü bu ülke halkını düşünen bir iktidar yok. Ve biz o çürük binaları tabutluğa çeviren müteahhitlere bile hesap soramaz haldeyiz. Çünkü hukuku bitirdiler; hukuk onların lehine çalışıyor. Yargılanmıyorlar, ceza almıyorlar. Ama biz adalet için peşlerini bırakmayacağız. Asla helalleşmeyeceğiz! Katilleri biliyoruz. Onları katleden bu tek adam rejiminden hesap sormadan onlara rahat yok ve yaramız kapanmayacak, acımız bitmeyecek, öfkemiz dinmeyecek.”

• ADANA

Deprem Dayanışma Derneği ile Emek ve Demokrasi Güçleri, Çukurova ilçesinde depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı’nın enkazında anma etkinliği düzenledi. Anmaya depremzedelerin yanı sıra tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar da katıldı. Depremde yaşamını yitirenlerin fotoğrafları taşınırken, mumlar yakıldı. Birçok yurttaş anma sırasında gözyaşlarını hâkim olamadı. Saygı duruşu sonrası binanın olduğu alana karanfiller bırakıldı. Depremzede aileleri, üç yıldır süren adalet mücadelesinde kamuoyuna destek çağrısı yaptı. Aileler, kamu görevlileri ve müteahhitler hakkında süren davalarda adaletin sağlanmasını isteyerek yaklaşan duruşmalara katılım çağrısında bulundu.

• MARAŞ

Depremin merkez üssü Pazarcık ilçesindeki Kaymakamlık binası bahçesinde tören düzenlendi. Yurttaşlar program kapsamında ilçe merkezinden saat kulesine yürüyüş yaptı. Yürüyüşteki bir grubun, “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" sloganları atması üzerine polis yetkilisi grubun yanına giderek slogan atmamalarını söyledi. Yürüyüşe katılan depremzede bir kadın ise fenalık geçirdi. Anma, saat kulesine karanfil bırakılmasının ardından son buldu. Depremde iki evladını kaybeden anne Arzu Yurdal Atılgan, "O gün bugündür aldığım nefes kaburgama sığmıyor" dedi. Enkazda oğlunu kaybeden Salman Torun, "Ciğerimi benden aldılar" derken, depremde çocuğunu kaybeden anne, "Hakkımı hiçbir kimseye helal etmiyorum" ifadesini kullandı.

• DİYARBAKIR

Yakınlarını kaybedenler, 44 kişinin yaşamını yitirdiği Sözel Apartmanın önünde bir araya geldi. Enkazın olduğu yerde mumlar yakılan anmada yüzlerce çocuğun halen kayıp olduğuna dikkat çekildi.

• ADIYAMAN

Binlerce yurttaş, Atatürk Bulvarı’ndaki Valilik binası önünde toplandı. Balonlar ve afette hayatını kaybettiği yakınlarının fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyan yurttaşlar, yaklaşık 2 kilometre yürüyerek bulvar üzerinde bulunan ve ilk depremin meydana geldiği 04.17’de duran saat kulesinin önünü kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

• OSMANİYE

Depremde yakınlarını yitirenler bir araya gelerek "sessiz yürüyüş" adı altında İstasyon Caddesi’nde bulunan ve açılışı henüz yeni yapılan 6 Şubat Deprem Anıtı’na yürüdü. Deprem anıtına karanfil bırakılmasının ardından anma programı sona erdi.

• ANTEP

51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı’nda yakınlarını kaybedenler, adalet nöbeti tuttu. Binada eşi ve iki kızını kaybeden Özlem Taşdemir, "Biz üç yıldır adalet mücadelesini sürdürüyoruz. Haklı davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. Depremde yıkılan ve 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nin önünde de anma programı düzenlendi. Yurttaşlar Kırkayak Parkı’ndan Yeşilsu Parkı’na "Unutmak, affetmek, helalleşmek yok" sloganını atarak yürüdü.

∗∗∗

DEPREMİN SORUMLULARI HESAP VERMEDİ

İstanbul Gençlik Örgütleri, Fatih’te bulunan Beyazıt Meydanı’nda eylem yaptı. Çok sayıda gençlik örgütünün katıldığı açıklamaya "Unutmak yok affetmek yok 6 Şubat’ın hesabı sorulacak" pankartı açıldı. "Depremde yıkılmayan kentler kuracağız", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", "Ranta talana yıkıma karşı yaşamı savunuyoruz" dövizleri taşındı. Açıklamada sık sık “unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok”, “6 Şubat’ın hesabı sorulacak” sloganları atıldı. Burada yapılan açıklamada, depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen sorumluların hesap vermediğini belirtti.

∗∗∗

3 BİN 673 KİŞİYE DAVA AÇILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "deprem davalarına" ilişkin açıklama yaptı. Tunç, ceza yargılamaları hakkında 2 bin 673 kişi hakkında dava açıldığını, 202 kişi hakkında da 1 yıldan 21 yıla kadar değişen süreli hapis cezaları verildiğini bildirdi.

Yılmaz Tunç

Halihazırda 142’si tutuklu, 59’u hüküm özlü olmak üzere toplam 201 kişinin ceza infaz kurumlarında deprem soruşturmaları yargılamaları nedeniyle bulunduğunu kaydeden Tunç, "Hukuk mahkemelerindeki davalardan 58 bin 149’u ilk derecede karara bağlandı yani yüzde 90’ı ilk derecede karara bağlandı. Bunun 5 bin 655’inde istinaf yoluna başvuruldu," dedi.