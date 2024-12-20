Helikopter ambulans 60 yaşındaki hasta için havalandı



Bahçesaray Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 60 yaşındaki, inferior MI tanılı hastanın ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevki kararlaştırıldı. Kara ambulansı sıkıntı yaşanacağı için Sağlık İl Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede Bahçesaray’a giden helikopter ambulans hastayı alarak Van’a nakli sağlandı.