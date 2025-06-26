Helikopter ile kayık gölette karşılaştı

Balıkesir’de artan orman yangınları, ilginç olayları da beraberinde getiriyor. İvrindi ilçesinde yangını söndürmek için göletten su almak isteyen helikopter, gölette balık tutan kayık ile tehlikeli ve heyecanlı saniyeler yaşadı.

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi. Yangın bölgesinde 3 yangın söndürme helikopteri görev yaparken, Yeşilköy Göleti’nden helikopterlerin aldığı su ile yangında kısa sürede kontrol altına alındı. Vatandaşın kamerasına yansıyan olayda ise, aynı anda 2 helikopter gölet üzerinde alçalırken, gölet içinde kayıkla balık tutan bir vatandaş dikkatlerden kaçmadı. Helikopterin etkisinden kurtulmaya çalışan balıkçı ile su almaya çalışan pilot aynı karede yer alınca ilginç görüntüler ortaya çıktı.