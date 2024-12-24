Helikopter kazasına ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: 'İnisiyatif pilottaydı'

Sağlık Bakanlığı Muğla'da yaşanan kazayla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı’nın rutin olarak yürütmekte olduğu sağlık hizmetleri ve tedbirleri kapsamında, 15 helikopter ve 1 uçak ambulansımız ülke çapında farklı noktalarda görevler icra etmektedir.

Sağlık tedbiri kapsamda faaliyet gösteren bir ambulans helikopterimiz, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliport noktasından 10:07’de kalkış yapmasını müteakip söz konusu hastane binasına çarparak düşmüştür.

Bu ambulans helikopterin uçuşu, Türkiye AIP’si “Uçuş Planlama” hükümleri kapsamında ‘görerek uçuş şartları’ (VFR) altında pilot inisiyatifinde gerçekleştirilen bir uçuştur.