Helikopter kazasında şüphe

Haber Merkezi

Menteşe ilçesinde dün saat 10 sıralarında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Antalya’ya gitmek üzere havalanan ambulans helikopter hastanenin 4. katına çarptı. Ambulans daha sonra boş alana düştü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Çoşkun, yardımcı sağlık personeli Selçuk Saykal hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yoğun olduğunu belirterek kaza nedeninin araştırıldığını söyledi. Akbıyık “Hastanenin iç kısmında herhangi bir sıkıntı yok. Sadece hasar meydana geldi” dedi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, ambulans helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

HELİKOPTER NEDEN HAVALANDI?

Sağlık Emekçileri Sendikası’ndan Ferit Ceylan bir açıklama yaptı. Açıklamada helikopterin neden orada bulunduğunun bilinmediğin öne sürerek şöyle dedi: Ambulans helikopterlerin görevlendirilmesi Meteoroloji ve Sivil Havacılık Dairesi ile koordineli bir şekilde çalışır. Muğla'da sis olmasına rağmen onun havalanmasına kim izin verdi? Bir hasta nakli veya organ nakli olmadığına göre helikopterin orada ne işi vardı? Kim ve neden görevlendirdi? Çünkü ambulans helikopter Antalya 112 Komutanı'ın aracı. Antalya'dan Muğla'ya gelmiş. Tüm bunlar açığa kavuşturulmalı.”

Ceylan “Sağlık Bakanlığı bir an önce helikopterin hangi gün, ne için görevlendirildiğini, kaza kırım raporunu ve helikopterin hangi saatte nereden havalandığı bilgisini kamuoyuyla paylaşmalı” dedi.