Helil Kınay görevdeki 100 günlük süreci anlattı

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, göreve gelişinin ardından geçen 100 günlük süreci anlattı. Kınay, “Yaşayan ve yaşatan Karabağlar için çalışıyoruz” dedi.

Halil ERTUNÇ

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilçede 100 günlük süreci ve gelecek planlarını anlattı.

Belediye Hizmet Kompleksi’nde yapılan toplantıda konuşan Kınay, “Halkın hakkını savunan adaletli, dirençli ve sağlıklı kentler aslında yaşam hakkımız için mücadele ediyoruz. Büyüyen, gelişen, yaşatan ve yaşayan Karabağlar hedefledik. Toplumcu bir Karabağlar için yolculuğumuza çıktık. Bizim amacımız ortak yönetim anlayışı. İlk meclisimizde yeni komisyonlar kurduk. Karabağları mahalle meclisleri ile yöneteceğimizi söylemiştik. Muhtarlar ile mahalle meclisleri komisyonu kuruldu. Kentsel dönüşüm komisyonumuzu kurduk. Afetlere karşı dirençli bir kent yaşamı ortaya koymak zorundayız. İlçemizde 2024-2019 stratejik planı oluşturuluyoruz. TMMOB’a bağlı odalar ile protokoller imzaladık” dedi.

Kınay “Sosyal belediyecilik en önemli hedeflerimizden birisi” dedi ve ekledi: “Bölgesel istihdam ofisi kurduk. Karabağlar kent lokantasını ve halk ekmek noktalarını önümüzdeki ay içinde hayata geçireceğiz. Can dostlarımız ilçemizde yaşamayı seçtiğimizi söylemiştik. O yüzden veterinerlik hizmetlerini artırarak barınak kapasitesini arttırarak, sahiplenmeyi artırarak hep birlikte nasıl yaşarız onun çözümünü aramaya devam edeceğiz.”

“KARABAĞLAR ŞEHİR TİYATROSU’NU KURDUK”

Kültürel etkinliklere önem verdiğini vurgulayan Kınay, “Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı etkinliklerine devam ediyor. 970’in üzerinde çocuğumuz buraya katıldı. 15 konser/gösteri 5 tiyatro gösterisi gerçekleştirdik. Karabağlar Şehir Tiyatrosu’nu kurduk. Gurur duyduğumuz çalışmalardan biri. 2025 yılında ilk oyununu sahneleyecek” ifadelerini kullandı.

Kınay şunları dile getirdi: “Belediyelerimizi ait sosyal tesisleri aktif hale getireceğiz demiştik. 9 mahallede spor aktiviteleri başlattık. Karabağlar’da yüzme okullarımızı açtık. Nasreddin Hoca heykelini nasıl yapacaksın diye sorduğu merkezi içerisinde bir bilim merkezini barındırıyor. O gördüğünüz Nasreddin Hoca heykeli çocukları bilim ve sanatla buluşturan bir merkez aslında. Uyuşturucu Karabağlar’da da çok büyük bir sorun. Buna karşı mücadele ediyoruz. İlçemizi daha güvenli hala getirmeye devam edeceğiz. Yaşayan ve yaşatan Karabağlar için çalışıyoruz.”