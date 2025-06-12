Helva kavurmak suç oldu

Hacettepe Üniversitesi yönetimi, protesto amacıyla "rektörün helvası" ismiyle kavurdukları helvayı dağıtan öğrencilere soruşturma açtı. Soruşturma evrakında, “Rektör gelsene helvanı yesene şeklinde slogan attığınız tespit edildi” denildi.

Hacettepe Üniversitesi’nin yönetimi, 19 Mart operasyonunun ardından okuldaki eylemlere katılan öğrencileri soruşturma yağmuruna tutmaya devam ediyor. Onlarca öğrenciye haklarında soruşturma açıldığı bildirildi.

Okul yönetimi tarafından bir öğrenciye gönderilen yazıda, “Hakkınızda disiplin soruşturması açıldı. 16 Nisan 2025 tarihinde ‘Kayyumlar gidecek, biz kalacağız. Gezi’de düşene, dövüşene bin selam, gel gel eyleme gel… Rektör gelsene helvanı yesene, kayyum nerede öğrenci burada’ sloganları attığınız ve helva kavurup dağıttığınız tutanak altına alınmıştır” denildi.

Öte yandan bir başka öğrenciye gönderilen disiplin soruşturması evrakında ise “İzinsiz eyleme katıldığınız, ‘Kampuslardan sokağa edebiyat ayakta’ şeklinde pankart taşıdığınız ve çıkan arbedede bir güvenlik görevlisinin kaburgasının ezildiği belirlenmiştir. Ayrıca çıkan arbedede Hukuk Fakültesi’nin açılır kapanır kapısının bozulduğu, kapının açıldığı ancak kapanmadığı anlaşıldı” denilmişti.

100’DEN FAZLA ÖĞRENCİYE…

BirGün’e konuşan Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ise soruşturma yağmuruna tepki göstererek, “Yıllardır gerek gerici ve faşist çetelerle gerekse kayyum yönetimiyle baskı altına alınmaya çalışılan okulumuz, özellikle 19 Mart süreci itibarıyla bir mücadele sergiledi. Şimdi, final haftasına yaklaşırken süreç durgunlaşmaya başladığı için kayyum yönetimi bu sefer 10'dan fazla olayı bahane göstererek tahminen 100'den fazla öğrenciye soruşturmalar açtı” diye konuştular.

HER GÜN TEBLİĞ

“Artık neredeyse her gün, ‘adınıza zarf tebliğ edildi’ diye sekreterlikten telefon geliyor ve bir soruşturmaya ifade verirken başka bir soruşturma evrakını almaya gidiyoruz” diyen öğrenciler şunları da söyledi: “Soruşturmaları bize karşı bir ‘ceza sopasına’ dönüştürmeye çalışıyorlar; ama yanıldıkları bir şey var: Bizler, izinsiz eylemin suç olmadığını ve anayasal haklarımızı biliyoruz. Bizler bir kez korku duvarlarını aştık, böyle ‘ceza sopasıyla’ bizi yıldıramayacaklar.”

1 AY UZAKLAŞTIRMA

Muhalefete yönelik operasyonlara karşı 19 Mart'ta başlayan eylemlerde, kampüs içinde de protestolar düzenleyen İstanbul Aydın Üniveristesi öğrencilerinden Amine'ye 1 ay uzaklaştırma cezası verildi. Kampüs içindeki eylemlerin ardından 7 öğrenci hakkında soruşturma başlatılmıştı. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Amine, "Bu hareket antidemokratikliği bizim mücadelemizin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösteriyor" dedi.

BOYKOTA SORUŞTURMA

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi de üç öğrenciye soruşturma açtı. 19 Mart'tan iki ay sonra açılan soruşturmalara sebep olarak fakülte bahçesine asılan 'Çeviribilim Bölümü Boykotta' gibi pankartlar gösterildi, 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' sloganı yasadışı ilan edilerek suç olarak ele alındı. Öğrencilerin fakülte bahçesine kurup ücretsiz çay kahve dağıttıkları 'Boykot Kafe' de soruşturma gerekçesi sayıldı.