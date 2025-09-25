Hem aç bıraktılar hem alay ettiler

Emek Servisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir YouTube kanalına katıldığı asgari ücrete ve emekli aylıklarına yönelik açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Avrupa’da dolar bazında son sıralarda olmasına karşın Işıkhan “Asgari ücrette diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda aslında çok iyi bir noktadayız” dedi.

Ensonhaber YouTube kanalında Son Durum programının konuğu olan Bakan Işıkhan, asgari ücrete yönelik gerçeklikten kopuk iddialarda bulundu: “Asgari ücretle ile ilgili hiçbir ülkede olmayan yeni uygulamaları da başlatmış olduk. Gelir ve damga vergisini kaldırdık. Bunu kaldırmakla birlikte asgari ücretli vatandaşlarımızın cebine giren parayı artırmış olduk. Asgari ücrette diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda aslında çok iyi bir noktadayız. Avrupa ülkeleriyle de karşılaştırdığınızda öyle, Afrika ya da Asya ülkeleriyle de öyle.”

Emeklilerin durumu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, Almanya ve Türkiye’deki emeklilik sistemleri kıyasladı, asgari ücretin yarısına denk düşmeyen aylıklar alan emeklilerin durumunun Almanya’dakilere kıyasla iyi olduğunu iddia etti.

Sosyal güvenlik tasarrufunun ancak emekli ve asgari ücretliden yapılacak kesinti ile mümkün olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, açlık sınırının altındaki emekli hakkında da “Allah’a binlerce şükür emeklilerin maaşını zor koşulda olsak da ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

Işıkhan, şunları söyledi: “Almanya’da emekliliğe ulaşabilmek için 40 yıl çalışıyorsunuz, gereken primleri dolduruyorsunuz. Ama 15-20 yıl emekli aylığı alıyorsunuz. Türkiye’de ise tam tersi. 20 yıl prim ödüyoruz, o da zor koşullarda toplayabiliyoruz primleri, yaklaşık 40 yıl emeklimize aylık ödüyoruz. Tabii ki ödeyeceğiz, bu hak edilen bir şeydir, sadece durumu değerlendiriyorum.”