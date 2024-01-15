Hem dizi hem film: Haftanın önerisi ve dikkat çekeni

Hazırlayan: Murat TIRPAN

HAFTANIN ÖNERİSİ

MUBI’de izleyebileceğiniz Hirokazu Koreeda’nın son başyapıtı Canavar, haftanın gözümüz kapalı önerebileceğimiz filmi. İzleyiciyi gerçeklerin peşinden sürükleyen, duygusal ve düşündürücü bir sinema deneyimi. Film, Sakura Ando’nun canlandırdığı Saori ve oğlu Minato’nun hikâyesi etrafında dönüyor. Minato’nun öğretmeniyle yaşadığı sorunlar ve annesinin bu durumla yüzleşmesi, filmde çok katmanlı bir şekilde işleniyor. Koreeda, bu eserinde gerçeğin ve ailenin karmaşıklığını, farklı karakter perspektifleri üzerinden anlatarak sadece bir hikâye sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yargılarımız ve linçlerimizin altında yatan niyetleri de sorgulamaya davet ediyor​.

Filmin hikâyesi, toplumda hakikatin ne olduğu üzerine derin bir sorgulama sunarken, günümüz toplumunda bilgi selinin içinde gerçeği ayırt etmenin zorluklarını da gözler önüne seriyor.

Film Koreeda’nın yurtdışında çektiği iki film sonrası Japonya’ya dönüşünü ve Yuji Sakamoto’nun senaryosundan ilham alarak, kendi yazdığı senaryoların dışına çıktığı bir örnek. “Monster”, düşündürücü ve etkileyici bir eser. Kaçmaz!

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ

Dedektif Forst (Netflix)

Pek dikkat çekmeyecek ama oldukça ilginç bir polisiye önerimiz var bu hafta. Netflix’in bu yılı sunacağı heyecan verici yapımlar arasında yer alan Dedektif Forst, Polonya’dan gelen karanlık ve sürükleyici bir suç draması. Remigiusz Mróz’un popüler roman serisinden uyarlanan bu dizi, bizleri, Polonya’nın Tatra Dağları’nda yaşanan gizemli cinayetlerin peşine düşen dedektif Wiktor Forst’un maceralarına davet ediyor.

Polonya’dan gelen bu tür bir yapıma alışık değiliz ama Forst eminim ki sizi özellikle karanlık atmosferiyle etkileyecek. Hele birbirine benzer Amerikan, İngiliz polisiyelerinden sıkıldıysanız! Dedektif Forst, Polonya’nın en ünlü yazarlarından birinin eserinden uyarlanmış. Borys Szyc, Zuzanna Saporznikow ve Andrzej Bienias gibi ülkenin yetenekli oyuncularının yer aldığı bu dizi, suç drama ve gerilim türlerinin hayranları için kaçırılmaması gereken bir yapım.

Atmosferi, karakterleri farklı, meselesini iyi anlatan ama gereksiz de uzatmayan bir polisiye arıyorsanız mutlaka bir göz atılmalı.