Hem dizi hem film: Haftanın önerisi ve dikkat çekeni

Hazırlayan: Murat Tırpan

HAFTANIN ÖNERİSİ

Kesinlikle yeterince görülmeyen, takdir edilmeyen ama potansiyeli çok yüksek bir dizi önerisi var bu hafta:

GAIN platformunda yayınlanan “Dengeler: Biri Olmak” Sıfır Bir’i izleyen kitlenin iyi tanıyacağı ekip bu kez çok daha profesyonel ve izlenesi bir suç dizisiyle karşımızda. Dizi, Cihangir Ceyhan’ın başrolünü üstlendiği, suç ve aksiyon dolu bir hikâyeyi konu alıyor. Ceyhan, Ferit Kamacı karakteriyle, hayalleri ve zorluklarla dolu bir yaşam süren genç bir adamı canlandırıyor. Hikâye, Ferit’in masumiyetini ve çocuksu ruhunu geride bırakarak suç dünyasına adım adım sürüklenişini anlatıyor. Bunun yanında dizi iç içe birçok hikâyeye ve entrikaya da sahip. İyi kotarılmış aksiyonun içinde bu dram ve gizem dolu hikâyeye süreklenmemek elde değil.

Dizi, kapsamlı ve yetenekli bir oyuncu kadrosuna sahip. Mazlum Çimen, Erol Babaoğlu ve Sabahattin Yakut gibi isimler destekleyici rollerde yer alıyor. Cihangir Ceyhan Ferit’de çok samimi ve inandırıcı. Yönetmen Süleyman Mert Özdemir ve senarist Sarp Kalfaoğlu’nun işbirliği ile hayata geçirilen “Dengeler: Biri Olmak,” bu oyuncu kadrosuna iyi sinematografisini ve gerçekçiliğini ekleyerek kendini izletmeyi başarıyor. “Dengeler: Biri Olmak,” suç ve dramatik öğeleri birleştiren, dinamik karakter gelişimleri ve sürükleyici anlatımı ile dikkat çeken bir yapım, giderek daha çok fark edilme ve kültleşme olasılığına da sahip. Umarım bu olur ve dizi devam etme şansı da bulur. Bu sıradışı suç hikâyesini kaçırmayın derim!

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ

İlk filmiyle ülkemiz komedisi için bir köşetaşı olan Ölümlü Dünya devam filmiyle de gişede büyük ilgi görmüş ilk gösterimi sonrasında on iki gün içinde bir milyon seyirciye ulaşmış, Türk sinemasının en iyi açılış yapan komedi filmi ünvanını da almıştı. Yönetmenliğini Ali Atay’ın üstlendiği ve senaryosunu Feyyaz Yiğit ile Aziz Kedi ile birlikte yazdığı "Ölümlü Dünya 2,” şimdi de Netflix Türkiye’de izleyicilerle buluştu. Özellikle Giray Altınok gibi yeni yeteneklerin kadroya katılmasıyla tazelenen yapım, ailemizi bu defa örgütlerle dolu karanlık bir dünyada sevdiklerini kurtarmaya çalışırken resimliyor.

Film, Mermer ailesinin örgütler ve karanlık işlerle dolu bir dünyada hayatta kalmaya çalıştığı maceralarını konu alıyor. Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul ve İrem Sak gibi önemli isimlerin rol aldığı yapımda, ailenin örgüt tarafından kaçırılan bir üyesini kurtarma çabası üzerine kurulu hikâye, izleyicilere dram ve komedi arası bir denge sunuluyor. Aile içi dinamikler ve kişisel çatışmalar etrafında ilerleyen film, kahramanlarının içsel mücadeleleriyle de dikkat çekiyor. İlk film kadar komik olmadığı, Doğu Demirkol’un sahnelerinin sonradan çekilmesinin yapaylığı, aksiyona fazla yer verdiği gibi eleştiriler alsa da kuşkusuz Ölümlü Dünya 2, bir hafta sonu seyirliği olarak kesinlikle tatmin edici.