Hem dizi hem film: Haftanın önerisi ve dikkat çekeni

Hazırlayan: Murat Tırpan

HAFTANIN ÖNERİSİ: Furiosa: Bir Mad Max Destanı (Furiosa: A Mad Max Saga), George Miller (Vizyon)

George Miller'ın izleyicileri bir kez daha kıyamet sonrası dünyaya davet eden filmi "Furiosa: A Mad Max Saga" vizyonda. "Mad Max: Fury Road"un öncülü olan bu film, Furiosa karakterinin köken hikâyesini anlatıyor ve bu destansı evrenin mitolojisini daha da derinleştiriyor.

Başrolde Anya Taylor-Joy'un yer aldığı film, genç Furiosa'nın Green Place'den kaçırılıp Warlord Dementus'un (Chris Hemsworth) liderliğindeki büyük bir bisiklet çetesinin eline düşmesini konu alıyor. Furiosa, Immortan Joe'nun hüküm sürdüğü Citadel'e getirildiğinde, bu iki tiranın üstünlük mücadelesi arasında hayatta kalmak ve evine dönmenin yollarını bulmak zorunda.

Film, izleyicilere vahşi Wasteland'de geçen çarpıcı bir intikam hikâyesi sunuyor.

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HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ: Aniden, Melisa Önel (Vizyon)

Melisa Önel'in yönettiği "Aniden" filmi sonunda vizyonda. Gayet etkileyici bir iş olan Aniden izleyiciyi İstanbul'un karmaşasında derin bir yolculuğa çıkarıyor. Kırk yaşında koku alma duyusunu kaybeden Reyhan'ın (Defne Kayalar) hikâyesi, bu beklenmedik kayıpla birlikte başlıyor ve onu geçmişiyle yüzleşmeye zorlayarak içsel bir keşif sürecine sürüklüyor. Hamburg’dan İstanbul’a geçici dönüşünde yaşadığı bu kayıp, Reyhan’ın aidiyet ve kimlik arayışını derinleştiriyor. Film, bireyin toplumsal rollerden sıyrılarak kendi özüne ulaşma çabasını işlerken, izleyiciyi de derin düşüncelere sevk ediyor. "Aniden", sıradan bir günün ortasında kaybolan bir duyunun hayatın akışını nasıl kökten değiştirebileceğini görmek isteyenler için düşündürücü olacak. Bir eksikliğin fazlalığa dönüştüğü, kendini bulmanın aracı olduğu Aniden bir "eksilerek aydınlanma" filmi. Önerilir.