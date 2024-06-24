Hem dizi hem film: Haftanın önerisi ve dikkat çekeni

Hazırlayan: Murat Tırpan

HAFTANIN ÖNERİSİ

Birkaç hafta -malum tatil- köşemizi ihmal ettiğimiz için The Acolyte’yi öneremedik bu yüzden hemen gündeme alıyoruz. *Star Wars: The Acolyte* dizisiyle galaksinin karanlık köşelerine doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu dizi, Yüksek Cumhuriyet döneminin son günlerinde, Jedi ve Sith arasındaki bitmeyen mücadelenin kapılarını aralıyor. Hem de öyle bir aralıyor ki, siz de ışın kılıcınızı çekmek arzusuna kapılabilirsiniz.

Dizi, eski bir Padawan olan Osha Aniseya’nın, Jedi Ustası ile tekrar bir araya gelerek gizemli suçları araştırmasını konu alıyor. Ancak bu suçlar, sıradan “kim bu çöpü yere attı?” vakaları değil. Bildiğiniz gibi, galakside işler biraz daha karmaşık. Osha ve ustası, karşılaştıkları güçlerin beklediklerinden çok daha karanlık olduğunu keşfettiklerinde, izleyiciler olarak biz de tırnaklarımızı kemirirken buluyoruz kendimizi. Dizinin parlayan yıldızlarından biri, güçlü ve yetenekli Jedi Ustası Vernestra Rwoh. Kendisi, mor ışın kılıcıyla tanınan bir Mirialan ve galakside adından sıkça söz ettiriyor. Bir de Mae var tabii, Jedi ustalarını öldürme görevine çıkmış eski bir Padawan. Mae’nin bu karanlık serüveni, izleyicilere Sith’in cazibesi ve tehlikesini derinlemesine hissettiriyor.

*The Acolyte*, Star Wars evrenine taze ve derinlikli bir bakış açısı getiriyor. Yüksek Cumhuriyet dönemini ilk kez ekrana taşıyan bu dizi, Star Wars evreninin köklü tarihini ve Sith’in yavaş yavaş nasıl güç kazandığını gözler önüne seriyor. Dizinin yaratıcısı Leslye Headland, seriyi bir gizem-gerilim olarak tanımlıyor ve izleyicilere beklenmedik sürprizler vaat ediyor. Bu yönüyle dizi, sadece Star Wars hayranları için değil, aynı zamanda karmaşık karakter gelişimleri ve entrikalarla dolu hikayeleri seven tüm izleyiciler için de ilgi çekici olacak .Star Wars evrenine yeni bir soluk getiren bu serüveni kaçırmayın. Galaksi sizi bekliyor!

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Sayara, Can Evrenol (Vizyon)

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ

Ülkemiz korku gerilim sinemasının basmakalıp işlerinin dışında, daha batılı ve yenlikçi bir tarza sahip işler yapan Can Evrenol yeni filmi Sayara ile karşımızda. Evrenol’un tüm filmleri kamuoyunda tartışma yaratan filmler oldu, İstanbul Film Festivali’ndeki gösterimlerinin ardından vizyonda izleme şansı bulduğumuz Sayara da böyle tartışmalı sularda yüzme potansiyeline sahip.

Bir kadın cinayeti ekseninde dönen, Evrenol’un sık sık karşılaştığımız bu tür haberlerden etkilenerek yazdığı hikâye öldürülen kadının kardeşinin erkeklerden öc alması üzerine kurulu. Aslında batılı örneklerde öc alan kadın temasına zaman zaman rastlıyoruz ama bu bizim için çok yeni. Özellikle intikamın alınışındaki sertlik son derece tartışmalı. Filme dair daha çözümleyici analizlerimiz başka bir yazıda yapmak üzere burada şunu söyleyebilirim; Sayara oyunculukları, sahne tasarımı, plastik makyaj ve efektleri ile öne çıkan bir film. Hikâyesi bizim için çok güncel, Evrenol’un yönetmenliği de her zamanki gibi başarılı. Türün hayranları kaçırmamalı, diğer seyirciler ise bilet alırken iki kere düşünmeli…