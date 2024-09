Hem dizi hem film: Haftanın önerisi ve dikkat çekeni

Hazırlayan: Murat TIRPAN

HAFTANIN ÖNERİSİ

Aslı Özge’nin son filmi Faruk, yönetmenin bugüne kadar çektiği en kişisel ve dokunaklı yapıtlarından biri olarak öne çıkıyor. Film, İstanbul’un kentsel dönüşüm furyasının ortasında, 90’lı yaşlarındaki babası Faruk’un, evinin yıkılma tehdidine karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. Aslı Özge, bu yarı belgesel yarı kurmaca yapıda, babasıyla olan karmaşık ilişkisini ve yaşlılık, kaybolma korkusu gibi evrensel temaları derinlemesine irdeliyor.

Faruk’un yaşadığı apartman, yıkılıp yerine modern bir yapı inşa edilecek olsa da, Faruk evinden vazgeçmek istemiyor. Film, bu süreci belgelerken, Faruk’un hayatından kesitler sunarak hem bireysel bir direniş hikâyesi hem de toplumsal dönüşümün insan hayatları üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor.

Faruk, son derece ilginç bir film. Çünkü hikâyesini anlatırken yönetmen kendini ve filmin çekim sürecini de anlatıya sokuyor ve bir döngü ortaya çıkıyor. Bu durum Özge’nin hem bir kızı hem de bir yönetmen olarak yaşadığı içsel çatışmaları da ekrana taşıyor. Film, kurgusal sahnelerle gerçek yaşamı iç içe geçirerek, izleyiciyi zaman zaman belirsiz bir gerçeklik algısına sürüklüyor. Faruk Özge’nin ilk oyunculuk deneyimi olan bu film, onun güçlü ve etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. Film, İstanbul’un hızlı değişimi karşısında yaşlı neslin ayakta kalma mücadelesini işlerken, aynı zamanda aile bağları, yaşlılık ve kimlik üzerine iyi bir tartışma. Özellikle sonda yönetmenin kendine yaptığı bir nevi eleştiri de ilginç, film çekmenin nelere malolabildiğiyle ilgili de bir tartışma bu. Faruk Özge’nin başarılı oyunculuğu ve beklenmedik bir fantastik tonun da filmin çıtasını yükselttiğini eklemeli. Faruk bu sezonun en iyi filmlerinden. Kaçırmayın!

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ

2002 yılı yapımı ikonik Tanrıkent filmini sinemaseverler elbette hatırlayacaktır. BluTV’de ileyebileceğiniz Cidade de Deus: A Luta Não Para (City of God: The Fight Rages On) işte bu filmin devamı olan bir dizi. O hikayenin ardından gelen ve 20 yıl sonrasını konu alan bir dizi olarak karşımıza çıkıyor. Yönetmen Aly Muritiba’nın imzasını taşıyan bu altı bölümlük seri, orijinal filmin enerjik gençliğini ve umudunu büyük ölçüde kaybetmiş, orta yaşın getirdiği yorgunlukla yüzleşen karakterlere odaklanıyor. Ana karakterimiz Rocket (Alexandre Rodrigues), artık bir fotoğrafçı olarak hayallerini gerçekleştirmiş olsa da, hayatının kontrolünü kaybetmiş gibi hissetmekte ve kızıyla olan ilişkisinde zorluklar yaşamakta.

Tanrıkent: Savaş Devam Ediyor (BluTv)

Dizi, Rio de Janeiro’nun favela ortamında geçen suç, yoksulluk ve sosyal adaletsizlik temalarını filmin altında kalmadan işlerken, modern toplumun çalkantılı yapısını da gözler önüne seriyor. Ancak, filmdeki coşkunun ve gençliğin verdiği enerji yerini daha karanlık ve karmaşık bir atmosfere bırakıyor. Dizi, orijinal filmin görsel ve sanatsal etkilerini sürdürüyor ancak bu kez çok daha karanlık bir tonla. Yeni dizi Tanrıkent’in mirasını devam ettirirken, karakterlerin büyümesi ve değişen dünyayla olan mücadelelerini güçlü bir şekilde anlatmayı başarıyor. Özellikle filmin imzası olan ilk iki bölümdeki hızlı tempolu anlatım, izleyiciyi hemen içine çekse de, orijinal filmin o orjinal havasından da biraz uzak olduğunu da söylemek gerek. Şans verilmeli, özellikle de filmin hayranıysanız...