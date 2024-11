Hem dizi hem film: Haftanın önerisi ve dikkat çekeni

Hazırlayan: Murat TIRPAN

HAFTANIN ÖNERİSİ

Bu haftaki önerimiz: When the Light Breaks. İzlandalı yönetmen Rúnar Rúnarsson’un son filmi, kayıpların ve gizli kalan aşkların genç ruhlarda yarattığı izleri derin ve dokunaklı bir dille işliyor. İzlanda’nın büyüleyici doğasında geçen hikaye, Una’nın gizli sevgilisi Diddi’nin trajik bir kazada hayatını kaybetmesiyle başlıyor. Ancak Diddi’nin aynı zamanda bir de resmi kız arkadaşı, Klara, vardır ve toplum gözünde yas tutma hakkı sadece ona tanınır.

Una’nın, “yas hakkının” kendisine verilmemesi, acısını yalnız başına yaşamasına neden olurken, aynı zamanda Klara ile de karmaşık bir bağ kurmasına yol açar. İki genç kadın, yasın farklı yüzleriyle başa çıkarken, birbirlerini anlamaya başlarlar ve aslında ortak bir duygusal boşluğu paylaştıklarını keşfederler. Rúnarsson’un yönetiminde, film, olayı dramatize etmeden, Una’nın içsel çatışmalarını ve iki kadının ortak yas yolculuğunu doğrudan ve samimi bir dille anlatıyor.

Yönetmen, When the Light Breaks ile klasik yas hikayelerinin ötesine geçerek, yeni bir duygusal denge arayışına ışık tutuyor. Özellikle Sophia Olsson’un görsel olarak etkileyici sinematografisi sayesinde, İzlanda’nın uzun yaz günlerinin büyüleyici ışığı Una ve Klara’nın duygusal dünyasına mükemmel bir fon oluşturuyor. Filmde, ışık kullanımı ve iki kadının hüzünlü yakınlaşması, yas sürecinde bile umut ve affetmenin izlerini taşıyor. Bu derinlikli ve zarif film, yalnızca yas ve kayıp konularını değil, aynı zamanda yeni başlangıçların da mümkün olduğunu hatırlatıyor. Genç ruhların değişken hallerini ve kırılganlıklarını keşfetmeyi seven izleyiciler için When the Light Breaks kaçırılmaması gereken, yüreğe dokunan bir deneyim. Film izleyiciye duygusal bir yolculuk vaat ediyor; şans verin, pişman olmayacaksınız.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ

Bu hafta polisiye severler için kolay tüketilir ama belli bir seviyenin üzerinde bir önerimiz olacak. TOD TV’nin yeni dizisi Sorgu, güçlü bir hikâye ve gerilim dolu olay örgüsüyle polisiye-dram türünü sevenler için öne çıkıyor. Deniz Yorulmazer’in yönettiği, Nuray Uslu ve Milay Ezengin’in kaleme aldığı dizide, Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul başrolleri paylaşıyor. Dizi, bir sorgu biriminin tek kadın memuru Cihan’ın (Hazal Kaya) babasının gizemli ölümü etrafında şekilleniyor. Bu ölüm, iş arkadaşlarından Metin’e (Çağlar Ertuğrul) devredildiğinde, olay kişisel bir sınava dönüşüyor; her iki karakter de bir yandan duygularıyla baş etmeye, bir yandan işin ciddiyetini korumaya çalışıyor.

Sorgu (TODTV)

“Bir gerçek kaç yalandan oluşur?” sorusunu her bölümde seyirciye hatırlatan dizi, sorgulama ve gerilim atmosferini oldukça dinamik tutuyor. Dizide, cinayetin çözümüne dair ipuçları ortaya çıktıkça Cihan ve Metin’in arkadaşlığı da sınanıyor ve aralarındaki kimyasal çekişme gerilimi artırıyor. Sürükleyici bir cinayet gizemi içinde karakterlerin kişisel zayıflıklarına da odaklanan Sorgu, kaliteli oyunculukları ve psikolojik derinliğiyle izleyiciyi etkileyen sahneler sunuyor. Polisiye ve dram türünde yeni ve cesur bir arayışta olanlar için Sorgu sanırım bir şans verilmeyi hak ediyor. Göz atılmalı.