Hem dizi hem film: Haftanın önerisi ve dikkat çekeni

Hazırlayan: Murat TIRPAN

HAFTANIN ÖNERİSİ

Sean Baker'ın son filmi "Anora", izleyiciyi Brooklyn'in arka sokaklarından Rus oligarklarının lüks dünyasına sürükleyen modern bir Külkedisi hikâyesi tam olarak. Başrolde Mikey Madison'ın canlandırdığı Ani, Brooklyn'de seks işçiliği yapan genç bir kadındır. Ani, Rus milyarder bir ailenin oğlu Vanya ile tanışır ve ani bir kararla evlenirler. Ancak bu peri masalı, Vanya'nın ailesinin evliliği iptal ettirmek için New York'a gelmesiyle tehlikeye girer.

Filmin masalsı başlangıcı, oligark ailesinin müdahalesiyle kabusa dönüşür ve kahramanımız Anora, hem toplumun ön yargılarıyla hem de ailesinin baskısıyla mücadele ederken, aşkının gerçekliğini kanıtlamak için her şeyi göze alır.

Baker, daha önceki filmlerinde olduğu gibi, toplumun kenarında yaşayan bireylerin hikâyelerini samimi ve gerçekçi bir şekilde anlatıyor. Aşk, özgürlük, sınıf farkları ve kimlik arayışının iç içe geçtiği, duygusal ve etkileyici bir anlatı sunuyor. "Anora", Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye de kazanarak yönetmenin kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştu. Mikey Madison'ın performansı, Ani karakterine derinlik ve duygusal bir yoğunluk katıyor; bu da izleyiciyi onun karmaşık dünyasına çekiyor. Film, mizahi unsurlarıyla birlikte toplumsal sınıf farklılıklarını ve aşkın doğasını sorgularken yönetmenin karakterlere olan şefkati ve merakı, filmi yargılayıcı bir bakış açısından uzaklaştırarak daha insancıl bir anlatı sunuyor. "Anora", hem eğlenceli hem de katmanlı bir deneyim arayan izleyiciler için kaçırılmaması gereken bir yapım.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ

Mehmet Eroğlu'nun aynı adlı roman serisinden uyarlanan ve Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini üstlendiği "10 Gün" üçlemesinin son filmi "Meraklı Adamın 10 Günü" Netflix'te. Hatırlayacak olursak bu üçlemenin ilk iki filmini sırasıyla "İyi Adamın 10 Günü" ve "Kötü Adamın 10 Günü"nü daha önce izlemiştik. İlk film olan "İyi Adamın 10 Günü", sıradan bir yaşam süren Sadık'ın, beklenmedik olaylar sonucu bir anti-kahramana dönüşümünü anlatırken ikinci film "Kötü Adamın 10 Günü" ise, Sadık'ın daha karanlık ve karmaşık bir dünyaya adım atarak, kendi içsel çatışmaları ve çevresindeki tehlikelerle yüzleşmesini konu almıştı. Şimdiyse Sadık'ın içsel dönüşümünü ve çevresiyle olan çatışmalarını bir ton daha mizah sosuyla izlerken, İstanbul'un farklı ve karanlık köşelerinde bir dedektif titizliğiyle dolaşıyoruz.

Meraklı Adamın 10 Günü, Uluç Bayraktar (Netflix)

Bu bölümde Sadık Adil Öçal karakterinin İstanbul'da kaybolan genç bir kadının izini sürerken, kendini tehlikeli ve karmaşık bir olaylar zincirinin içinde bulmasına tanık oluyoruz. Nejat İşler'in yanı sıra Şenay Gürler, Hazal Subaşı, İlayda Akdoğan, Rıza Kocaoğlu ve Kadir Çermik gibi başarılı oyuncuların performanslarıyla zenginleşen film, polisiye türünün hakkını veren bir final sunarken haftanın dikkat çekenlerinden biri oluyor. Tüm seriye bir şans verilmeli.