Hem dizi hem film: Haftanın önerisi ve dikkat çekeni

Hazırlayan: Murat TIRPAN

HAFTANIN ÖNERİSİ

"Emilia Pérez", Fransız yönetmen Jacques Audiard’nın son filmi, bu haftaki önerimiz. Meksika’nın karanlık uyuşturucu dünyasında geçen cesur ve alışılmadık bir müzikal karşımızdaki. Film, acımasız bir kartel lideri olan Manitas Del Monte’nin (Karla Sofía Gascón) cinsiyet geçişi yaparak Emilia Pérez kimliğine bürünmesini ve bu süreçte avukatı Rita Mora Castro’nun (Zoe Saldaña) ona yardım etmesini konu alıyor. Bu dönüşüm, sadece fiziksel bir değişim değil, aynı zamanda Emilia’nın ailesiyle yeniden bağ kurma ve geçmişinin gölgelerinden sıyrılma çabasını da içeriyor. Audiard, suç draması, melodram ve müzikal türlerini harmanlayarak izleyiciyi duygusal ve görsel bir yolculuğa çıkarıyor. Üstelik cinsiyet politikaları meselesine de yaratıcı bir şekilde değinerek. Film, Cannes Film Festivali’nde gösterildiğinde büyük alkışlarla karşılandı ve eleştirmenlerden karışık yorumlar aldı. Kimi eleştirmenler, filmin cesur ve orijinal yaklaşımını överken, bazıları ise anlatının inandırıcılığını sorguladı. Özellikle Zoe Saldaña ve Karla Sofía Gascón’un performansları övgü topladı; Gascón’un canlandırdığı Emilia karakteri, derinlikli ve dokunaklı bir portre sunduğu için beğenildi.

Emilia Pérez, Jacques Audiard (Vizyon)

Filmdeki müzikal sahneler, Camille ve Clément Ducol’un imzasını taşıyan özgün müziklerle destekleniyor ve Damien Jalet’nin koreografisiyle klişe tabiriyle görsel bir şölen sunuyor. "Emilia Pérez", toplumsal cinsiyet kimliği, aile bağları ve kişisel dönüşüm temalarını cesurca ele alarak, izleyiciyi alışılmışın dışında bir sinema deneyimine davet ediyor. Çok keyifli ve düşündürücü, bunları bir arada bulmuşken kaçırmayın diyoruz.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ

Exxen platformunda çok ilginç ve yaratıcı bir yerli dizi başladı geçen hafta.

"Anonim", komedi dünyasının usta isimleri Ali Atay, Serkan Keskin ve Mehmet Özgür’ü bir araya getiren yeni bir dizi. Yapımcılığını 25 Film ve Normal Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Olgu Baran Kubilay’ın oturduğu bu yapım, tarihin tuhaf olaylarını günümüze uyarlayarak mizahi bir dille sunuyor. Örneğin, ölmüş yakınlarıyla fotoğraf çektirme geleneği veya erkeklerin doğum sancısını deneyimlemesini sağlayan yöntemler gibi ilginç konuları ele alıyor ve bunları eleştirel komedi malzemeleri olarak kullanıyor. Ali Atay’ın yaratıcı yapımcı olarak katkı sağladığı dizinin senaryosu, Arda Erdik ve Yiğit Tümer’in orijinal formatına dayanıyor.

Dizi, absürt mizah anlayışıyla izleyiciyi tarihin ilginç ve bazen de garip olayları üzerinden düşündürürken fena halde güldürmeyi de başarıyor. Ali Atay ve Serkan Keskin’in "Leyla ile Mecnun" dizisinden sonra yeniden bir araya gelmesi, hayranları için ayrı bir heyecan kaynağı. Mehmet Özgür’ün de kadroya dahil olmasıyla, oyunculuk performanslarıyla göz dolduran bir yapım ortaya çıkmış. "Anonim", sadece komedi severler için değil, aynı zamanda tarihin ilginç detaylarına mizahi bir bakış açısıyla yaklaşmak isteyen herkes için önerilesi bir seçenek. Kısacası, tarihin tozlu sayfalarını güldürüyle aralamak isteyenler için "Anonim" kaçırılmaması gereken bir dizi. Çok az bölüm çektiklerini biliyoruz, keşke daha fazla olsaydı demekten de kendimizi alamıyoruz.