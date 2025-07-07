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Hem ehliyetsiz hem de plakasız motosikletli yayaya çarptı

Ajans Haberleri
  • 07.07.2025 19:58
  • Giriş: 07.07.2025 19:58
  • Güncelleme: 07.07.2025 19:58
Kaynak: İHA
Hem ehliyetsiz hem de plakasız motosikletli yayaya çarptı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde motosikletli sürücü yayaya çarptı. Yara yaralanırken sürücünün ehliyetsiz, motosikletin ise plakasız olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre Sarıkaya ilçesi eski Hükümet Konağı karşısında motorlu sürücü M.Y. (22), karşıdan karşıya geçmekte olan yaya B.T. (74)’ye, çarptı. Çarpmanın etkisiyle B.T. yere düştü. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan B.T. önce Sarıkaya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ardından Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hem ehliyetsiz hem de plakasız olduğu belirlenen sürücü M.Y. ise ifadesi alınmak üzere Sarıkaya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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