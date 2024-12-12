Hem firari hem dava yağdırıyor

Deprem davalarında adalet sağlanmadığı gibi onlarca insanın ölümüne neden olmakla suçlanan firariler de yakalanmıyor. Hatta deprem davalarının firari sanıkları, sosyal medyadan kendileri hakkında paylaşım yapan yurttaşlar hakkında suç duyurusunda bulunup dava açtırıyor.

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat’ta depremleriyle yıkıldı, 35 kişi hayatını kaybetti. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden hazırlanan raporda, binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin sahiplerinin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi. Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamadı.

PEŞPEŞE ŞİKÂYETÇİ OLUYOR

Yakınlarını kaybedenler, şirketleri adeta darphane gibi para basan, bu süreçte devlete dondurma dahi satan iki firari sanığın 459 gündür yakalanmasını bekliyor. Firarilerin avukatlığı üstlenen Ersan Şen ise duruşmalarda “Kervancıoğlu ile Pekel’in yakalama kararlarının kaldırılmasını ve firari müvekkillerine tutuklanmama garantisi verilmesini” talep ediyor.

Sami Kervancıoğlu, 459 gündür bir türlü yakalanmadığı gibi sosyal medyada kendisi hakkında yorum yapanlar hakkında da peşpeşe suç duyurusunda bulunuyor. Sami Kervancıoğlu, şimdi de avukatı Ali Uçkaç aracılığıyla, Y.T. isimli yurttaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Dubai’de çalışan Y.T.’ye Türkiye’ye geldiğinde havalimanında görevli polisler, ifade vermesi gerektiğini söyledi.

Y.T.’nin sosyal medyada, Ezgi Apartmanı’nda hayatını kaybedenlerin yakınlarında destek verip Sami Kervancıoğlu’na yönelik, “Beş vakit namaz kılıp saklanan sahtekar Sami Kervancıoğlu Allah belanı versin" şeklinde yorum yaptığı için “Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan hakkında soruşturma açıldığı bildirildi. Kısa süre sonra da soruşturma dava dönüştürüldü. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Y.T.’nin cezalandırılması istendi. Daha önce Kervancıoğlu’nun şikâyetiyle Ezgi Apartmanı’nda 3 yakınını kaybeden Nurgül Göksu ile avukat Feyza Altun da ifadeye çağırılmıştı.

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YENİ RAPOR HAZIRLANACAK

Ezgi Apartmanı’nın beşinci duruşması yarın görülecek. Ayrıca apartman için 3. kez bilirkişi raporu hazırlanacak. Hayatını kaybedenlerin yakınları, yeni raporun ODTÜ’den alınmasını istemişti. Sanıkların avukatı Ersan Şen de “ODTÜ’den bilimsel mütalaa var. Nasıl göndereceksiniz dosyayı? Gönderin de göreyim” demişti. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi ise ODTÜ’den yeni raporun hazırlatılmasına karar verdi.