Hem hak ihlali hem sağlık tehdidi

Bilge Su YILDIRIM

İşçileri sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkaran Polonez firmasının et ürünlerini bünyesinde satışa sunan Migros, dün market zincirlerinin genel merkezi önünde protesto edildi.

SOL Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Hareketi (TKH), İşçi Demokrasisi Partisi (İDP) ve Devrimci İşçi Partisi’nden (DİP) oluşan Polonez İşçileri Dayanışma Komitesi, dün İstanbul Ataşehir’de bulunan Migros genel merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Polonez işçisi yalnız değildir. Polonez ve Migros halk sağlığını tehdit ediyor” yazılı pankartın taşındığı açıklamada sık sık “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek” sloganları atıldı. Firmanın, sendikaya üye olan 146 işçiyi işten çıkarması sonrası gıda üretimine hijyen eğitimi almamış taşeron işçilerle devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada market raflarında yerini alan ürünlerin halk sağlığını tehdit ettiği vurgulandı. Polonez’in tüketim tarihinin geçmesine az kaldığı için marketlerin iade ettiği ürünleri fabrikasında etlerin içine katarak yeniden üretime dahil ettiği kaydedilerek şunlar söylendi: “Çatalca’daki Trakya Et ve Süt Ürünleri fabrikasının, bu fabrikanın yine aynı ilçede yer alan Borusan Lojistik’ten kiraladığı depo ve çalışanların hijyen eğitimleri, gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından derhal denetlenmesi gerekmektedir. Bu tesislerdeki denetimler sadece Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu birimlerinin yükümlülüğü değil aynı zamanda Migros gibi Polonez’den mal tedarik eden ve buraya kendi markasıyla ürün ürettiren şirketlerin de sorumluluğudur. Bu sorumluluktan kaçmak suça ortak olmaktır.”

Komite, işten çıkarıldıkları 17 Temmuz’dan bu yana hakları için mücadele eden Polonez işçilerinin yanlarında olduğunu bir kez daha ilan ederken yurttaşları da hem sağlıklarını korumak hem de işçilerle dayanışma göstermek için Polonez firmasının gıda ürünlerini tüketmemeye çağırdı. Migros’un kendi adıyla etiketlenen sucuk, salam, hindi füme gibi et ürünlerinin de Polonez fabrikasında üretildiği hatırlatılan açıklamada “Bir çağrıyı da halkımıza yapmak isteriz. Migros’ta alışveriş yaparken Migros markalı et ve şarküteri ürünlerinin ambalajındaki bilgilere bakın ve üretim yeri olarak Trakya Et ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ibaresini gördüğünüz yerde mağaza yetkililerine bu fabrikada yaşanan baskıları, sendikal sebepten işte atmaları sorun. Migros’un bu vahim durum hakkında ne yaptığını veya yapmayı düşündüğünü sorgulayın. Hem halk sağlığı için duyarlı olun hem de Anayasal haklarını kullanarak sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin sesi olun” denildi. Açıklama, komitenin Polonez işçileri haklarını kazanana dek dayanışmayı büyüterek mücadele etmeye devam edeceğini ilan etmesiyle birlikte sloganlar eşliğinde sona erdi.