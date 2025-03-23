Hem özgürlük hem demokrasi

Haber Merkezi

Yurdun 9 noktasında dün Newroz kutlamaları gerçekleştirildi. İzmir, Adana, Mersin, Muğla, Erzincan, Hatayi Konya, Kocaeli ve Osmaniye’de on binlerce yurttaş meydanlarda bir araya geldi. 9 kentte yan yana gelen yurttaşların ortak talebi ise ‘özgürlük için demokratik toplum’ ve ‘adil ve demokratik bir barış’ oldu. Mitinglerde Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına da tepkiler gösterilirken Özgür Özel, HDK Eş Sözcüsü Ali Kenanoğlu tarafından bugün İstanbul’da gerçekleştirilecek Newroz’a davet edildi.

Newroz, İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda coşkuyla kutlandı. Yurttaşlar “Rêbertiya Azad Civaka Demokratîk” ve “Özgürlük İçin Demokratik Toplum” sloganıyla, DEM Parti öncülüğünde Newroz’u kutlamak için Gündoğdu Meydanı’na geldi. Kutlama başlama saatinden önce toplanan yurttaşlar, kardeşlik halayları çekti. "Adil ve demokratik bir barış için yaşasın Newroz" pankartları açılan kutlamada sık sık “Biji berxwedana zindana” ve “Jin, jiyan, azadi” sloganları atıldı. Newroz’a gençler ve kadınlar yoğun katılımı gösterdi.