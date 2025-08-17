Hem parasını hem cezasını ödedik

İktidar, bütçeye kaynak yaratmak için yine yurttaşın cebine el attı. Trafik cezaları ile otoyol/köprü gelirleri, son dönemde adeta ‘gizli vergi’ mekanizmasına dönüştü. Trafik cezaları ve yol geçişlerinden elde edilen gelirler katlandı.

Hazine için önemli bir kaynak haline gelen trafik cezaları, yılın ilk yarısında toplanan para cezalarının yüzde 22,5’ini oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde 76 milyar 378 milyon lira tutarında trafik cezası kesildi, bunun yüzde 51,1’ine denk gelen 39 milyar 10 milyon lirası tahsil edildi. Bütçede yılsonuna kadar 55 milyar lira olması beklenen trafik cezalarında yılsonu hedefinin yüzde 70,9'u yılın ilk yedi ayında toplandı.

Bir başka ifadeyle, yılın geri kalan beş ayında yüzde 29’luk bir tahsilat yapılması hedeflenirken şimdiden bu hedefin büyük bölümü yakalandı.

2024 yılının aynı döneminde bu tutar 22 milyar 7 milyon lira düzeyindeydi. 2024 yılsonu için 20 milyar 527 milyon lira tutarında trafik cezası geliri hedeflenirken 2024’ün Hazine’ye 43 milyar 601 milyon lira tutarında trafik cezası geliri kaydedilmişti.

Bu yıl da hedefin büyük bölümünün yılın ortasında toplanmış olması aynı tablonun yeniden yaşanacağını ortaya koydu.

1 MİLYAR GEÇİŞ ÜCRETİ ÖDENDİ

Bütçe verileri Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) kamuya ait otoyol ve köprülerden elde edilen gelirleri de ortaya koydu. Yol, köprü ve tünel geçiş ücretleri nedeniyle Hazine’nin kasasına Ocak-Temmuz döneminde 1 milyar 88 milyon lira gelir kaydedildi. Bu kalemde geçen yılın aynı döneminde 739 milyon 568 bin TL tutarında olan Hazine’nin geliri, yüzde 47,2 oranında arttı.

***

KARAYOLLARINDA HIZ SINIRLARI DEĞİŞİYOR

Karayollarındaki hız sınırlarında da değişikliğe gidiliyor. “Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık” ile ilgili genelge dün Resmi Gazete’de yayımlandı. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, Birleşmiş Milletler’in “trafikteki can kayıplarının ve ciddi yaralanmaların 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltılması ve 2050 yılına kadar sıfırlanması” hedefinin Türkiye’de de gerçekleştirmesine yönelik genelge kapsamında hız sınırlarının düzenleneceği ifade edildi. Buna göre 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı içerisinde yer alan performans göstergeleri kapsamında karayolu yapısı üzerinde hız sınırını belirleyen işaretlemeler, değişen ve gelişen koşullar göz önünde bulundurularak incelenip ülke genelinde yeniden değiştirilecek.