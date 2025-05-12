Hem psikolojimiz hem de psikologlar alarm veriyor

Haber Merkezi

Türk Psikologlar Derneği’ne (TPD) göre, ülkede psikologların önünde mesleklerini tam anlamıyla yerine getirme ve toplumun ihtiyaçlarına yanıt verme noktasında ciddi engeller bulunuyor. Türkiye’de hali hazırda 150 bine yakın psikolog bulunduğunu ve sayılarının giderek arttığına dikkat çeken TPD, psikologların büyük bir kısmının işsiz kaldığını veya asgari ücret düzeyinde maaşlara çalıştığına dikkat çekti.

TPD yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2016 verilerine göre her 100 bin kişiye Arjantin’de 222 psikolog düştüğünü anımsatarak, Türkiye’de ise bu sayının 10-30 arası kaldığı vurgulandı. Açıklamada, psikolog atama sayılarının acilen ve önemli ölçüde artırılması gerektiği kaydedildi.

TPD Başkanı Prof. Gökhan Malkoç, özetle “Devlet psikologlara olan ihtiyacı artık görmeli ve kadro atamalarında psikologlara akıl dışı kontenjanlar vermekten vazgeçmeli. TPD olarak acil ve öncelikli talebimiz, psikolojinin evrensel etik standartlarına uygun bir meslek yasasının bir an önce hazırlanması ve yürürlüğe girmesidir” değerlendirmesini yaptı.

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HALK SAĞLIĞI SORUNU

TPD açıklamasında, meslektaşlarının çözüm bekleyen sorunlarının bir çığ gibi büyüdüğüne dikkat çekildi. Türkiye’deki üniveristelerde 166 psikoloji bölümünün bulunduğunu, bu bölümlerin her yıl yaklaşık 13 bin yeni mezun verdiği anımsatılan açıklamada, artan psikoloji bölümleri ve kontenjanlarının, nitelikli psikoloji eğitimini imkansızlaştırmış durumda olduğu kaydedildi.