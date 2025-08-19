Hem yargı sopası hem rant kapısı

Politika Servisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı ‘İBB Borsası’na dair iddiaların yankıları sürerken rejimin ülkeyi içine sürüklediği çürümeye her gün bir yenisi ekleniyor. Yargıyı sopa olarak kullanan iktidarın bir yandan CHP’li belediyelere yönelik operasyonları ara vermeden devam ederken diğer yandan yandaşların bu soruşturmalardan ekonomik rant devşirdiği görülüyor.

AKP’li avukat Mücahit Birinci’nin İBB dosyasından tutuklu Murat Kapki’den tahliyesine karşılık 2 milyon dolar istediğinin ortaya çıkmasıyla açığa çıkan ve CHP Lideri’nin İBB Borsası olarak tanımladığı skandalın ardından Avukat Birinci kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş, Birinci ise partisinden istifa etmişti. Birinci ile AKP’li Nedim Şener de sosyal medya üzerinden birbirilerine girmişti.

SKANDAL BÜYÜYOR

Tartışmalar sürerken ‘İBB Borsası’nın bu iddiayla da sınırlı olmadığı ortaya çıktı. İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, önceki akşam Murat Kapki’ye yapılığı gibi kendisine de defalarca “etkin pişmanlık” teklifinde bulunulduğunu açıkladı. Kendisinden "yüklü bir miktar ödeme" istendiğini belirten Keleş, bu ödemeyi yapması halinde "kendisini olmasa bile oğlunun, yeğeninin ve abisinin cezaevinden çıkabileceğinin" ifade edildiğini bildirdi.

Keleş, bu teklifin kendisine Avukat Recep Seyhan ve Avukat Hamza Uçan tarafından getirildiğini belirtti. “İstenilen ifadeyi ver, kurtul” baskısını reddettiğini belirten Keleş, “Hayatım boyunca işlemediğim bir suçu kabul etmedim, etmeyeceğim” dedi. Önceki gün Sabah gazetesinin manşetinde Keleş’e ilişkin iddialar da dikkat çekmişti. "17 Ağustos 2025 tarihinde Sabah gazetesinde çıkan ‘İBB çetesinin kiralık katil planı’ başlıklı fantastik iddialarla dolu haber, bu sistematik karalama ve kumpas sürecinin son halkasıdır" şeklinde konuşan Keleş, “Üzerimde yoğun baskı kuruluyor. Malvarlığıma el konuldu, yakınlarım tutuklandı. Şimdi de hayali senaryolar basın üzerinden servis ediliyor” ifadelerini kullandı. Keleş açıklamasında, haberde adı geçen Selahattin Yılmaz ve Aziz İhsan Aktaş isimlerini basından öğrendiğini belirtti, “Ne ben ne de avukatlarım bu haberlerde ismi geçen şahısları tanırız, ne de aramızda herhangi bir husumet söz konusudur” dedi. Keleş ayrıca suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

İBB soruşturması kapsamında uzun süredir tutuklu bulunan Fatih Keleş, Sabah gazetesinde yayımlanan "İBB çetesinin kiralık katil planı" başlıklı habere sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Keleş, haberdeki iddiaları "fantastik" ve "asılsız" olarak nitelendirerek, olayın sistematik bir kumpas ve karalama kampanyasının son halkası olduğunu öne sürdü. Haberde adı geçen Selahattin Yılmaz ve Aziz İhsan Aktaş’ı tanımadığını belirten Keleş, bu kişilerle arasında bir husumet olmadığını ifade etti. Özellikle etkin pişmanlık beyanında bulunan Aziz İhsan Aktaş’ın hakkında lehte ya da aleyhte bir ifadesinin bulunmadığını vurguladı.

BURSA BORSASI

İBB Borsası’na ilişkin skandallar gündemdeki yerini korurken bu kez de “Bursa Borsası” iddiası geldi. Bursa’da CHP’li bir ilçe belediyesine yönelik soruşturmada telefonu dinlenen kişiye "100 bin dolar verirsen seni dosyadan çıkarırız" diyen isim ile yazı işleri müdürü tutuklandı. Gazeteci İsmail Saymaz’ın İBB Borsasının bir başka örneğinin Bursa’da yaşandığını iddia etti. Saymaz, CHP’li bir ilçe belediyesine yönelik soruşturmada telefonu dinlenen isme Halil T. adlı bir kişinin "100 bin dolar verirsen seni dosyadan çıkarırız" teklifinde bulunduğu, mağdurun Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda şikayetçi olduğunu yazdı. Savcılığın, Halil T.’nin sulh ceza hakimliğindeki yazı işleri müdürüyle işbirliği içerisinde olduğunu tespit ettiği bunun üzerine iki kişinin tutuklandığı belirtildi.

Bir sulh ceza hakimi hakkında da soruşturma izni için Hakimler Savcılar Kurulu’na başvurulduğu öğrenildi.

∗∗∗

İNAN GÜNEY’E DESTEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu 45 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 45 kişi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Savcılık, İnan Güney ve 19 kişi hakkında tutuklama talep etti. 24 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi.

Gözaltındaki kişilere “suç örgütü yöneticiliği”, “örgüt üyeliği”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltiliyor. Bu kişilerin ifade işlemleri sürerken bir kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki kişi sayısı 45 oldu. Gözaltına alınan 35 kişinin, daha önce tutuklanan Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile bağlantılı olarak İBB bünyesindeki Medya AŞ ve Kültür AŞ üzerinden çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerine karıştıkları öne sürülmüştü. Kalan 9 kişinin ise “Ongun’un kontrolündeki çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ve Bağdatlı ile irtibatlı oldukları” iddia edilmişti.

Öte yandan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in gözaltına alınmasına yönelik tepkiler de devam ediyor. Güney’in seçim sonrası gerçekleştirdiği ilk ziyaretlerde bir araya geldiği, göreve gelir gelmez ziyaret etmeye söz verdiği engelli yurttaş başta olmak üzere çok sayıda Beyoğlulu, önceki gece Belediye önünde gerçekleştirilen destek mitingine katıldı. Mitingde konuşan engelli yurttaş Ali, “İnan Başkanımızın serbest kalacağına inanıyorum. Her şey çok güzel olacak” derken Arzu Akgöz, "Beyoğlu benim evim benim yuvam. Benim yuvamı kalbimden vurdular" diye konuştu.