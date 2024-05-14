Hemşire açığı giderilmeli

HABER MERKEZİ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Dünya Hemşireler Günü kapsamında birçok kentte eylem yaptı.

Ankara’da yapılan eylemde Sağlık Bakanlığı’nın kendileriyle görüşme talebini reddettiğini söyleyen SES Eş Genel Başkanı Nazan Karacabey, 2021 yılı OECD sağlık istatistiklerinde Türkiye’de bin kişi başına düşen hemşire sayısının 2.8 olduğunu bu sayının OECD ortalamasının 9,2 olduğunu dikkat çekti.

Karacabey, “Hemşire insan gücü açığının kapatılması iş yükümüzün azaltılması için atama bekleyen on binlerce hemşire kadrolu istihdam edilmeli, hemşire sayısının yetersizliği giderilmeli” dedi. Eylemde sağlık emekçilerinin talepleri de şöyle sıralandı:

•İş yükümüzün azaltılması için atama bekleyen on binlerce hemşire kadrolu istihdam edilmeli

•Hemşire sayısının yetersizliği ve pandemi de bu sorunun daha da derinleşmesi nedeniyle KHK’larla ihraç ettiğiniz deneyimli hemşireler işlerine iade edilmeli

• Çocuk bakımı ve ebeveyn hakları kapsamında çalışma koşulları göz önünde bulundurularak 24 saat açık, nitelikli, anadilinde eğitim ve bakım hizmeti veren, ücretsiz kreşler açılmalı

•Çalışanlar arasında ücret adaletsizliğini derinleştiren teşvik ödemesi gibi performansa dayalı parça parça ücretler kaldırılmalı.