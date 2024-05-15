Hemşire açığı iş yükünü günden güne artırıyor

Haber Merkezi

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, “Hemşirelik Haftası” kapsamında Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi bahçesinde eylem yaptı. Çok sayıda sağlık emekçisinin katıldığı açıklamada sık sık, “Köle değil, hemşireyiz” ve “İnsanca çalışmak istiyoruz” sloganları atıldı.

Açıklamada konuşan SES İzmir 2 No’lu Şube Sekreteri Fatih Özbilgi, hemşirelerin yetersiz istihdam sorununa dikkat çekti. Aynı işin daha az sayıda çalışanla ortaya çıkarılmasının iş yükünü artırdığını belirten Özbilge, işin niteliğinin olumsuz yönde etkilendiğini aktardı. Hemşire açığı varken onlarca hemşirenin atama beklediğini söyleyen Özbilge, sağlıklı çalışma ortamı oluşturulmadığını ve kurumlarda hala uzman hemşirelerin olmaması gibi sorunları sıraladı. Özbilge, bu sorunların giderilmesini ve taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.