Hemşire Selen Bilgin soruşturması: Arkadaşı da 2 yıl önce ilaç enjekte edilmiş halde ölü bulundu

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir hastanenin yoğun bakımında yatan dedesinin yanında refakatçi olarak kalırken ölü bulunan hemşire Selen Bilgin'in arkadaşı Pelin Köksal'ın da 2 yıl önce yaşadığı evde koluna ilaç enjekte edilmiş halde ölü bulunduğu ve şüpheli doktor Fatih A. ile arkadaş olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da, 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin, birliktelik yaşadığı belirtilen doktor Fatih A'nın enjekte ettiği iddia edilen ilaç sonrası, kaldığı bir özel hastanenin odasında ölü bulunmasına ilişkin gelişmeler sürüyor.

Beylikdüzü'nde bir hastanenin yoğun bakımında yatan dedesinin yanında refakatçi olarak kalan hemşire Selen Bilgin'in geçtiğimiz günlerde ölü bulunmasının ardından ailesi, hukuki süreç başlattı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken 2 yıl önce aynı hastanede çalışan Selen Bilgin ve doktor Fatih A’nın arkadaş grubu içerisinde olan hemşire Pelin Köksal’ın (28) da benzer bir nedenle Esenyurt’taki evinde ölü bulunduğu öğrenildi.

"KOLUNDA KELEBEK VARDI"

Selen Bilgin'in kardeşi Saruhan Bilgin, 2 yıl önce Pelin Köksal'ın ölümü ile ablasının ölümü arasındaki benzerliğe dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bundan 2 yıl önce yine aynı şekilde şüpheli bir ölüm oldu. Çalıştıkları aynı özel hastanede oldu bu durum. Ablamın yakın arkadaşıydı ölen Pelin Hemşire. Fatih aynı zamanda onların da yine doktoruydu. O olayın olduğu zaman ablamda arkadaşının evinin yedek anahtarı vardı. Beraber gittik. Ben de olay yerindeydim. Aradık o zaman açmamıştı arkadaşı. Anahtarla kapıyı açamayınca çilingir çağırdık, polis geldi. İçeriye girdik mosmor bir şekildeydi ölen arkadaşı. Yine kolunda iğne kitleriyle kelebek vardı. Aynı ilaçtan dolayı olduğundan şüpheleniyoruz."

Baba Serkan Bilgin ise kızı için adalet istediğini ifade ederek, "Benim kızım 24 yaşında hayatının baharındaydı. Benim içim yanıyor baba olarak. Sayın hakimlerden savcılardan rica ediyorum o adamı nasıl serbest bıraktınız. Serbest bıraktınız bir o kadar da acı üstüne acı yaşıyorum. Benim kızım rahmetli oldu savcı adam hakkında tutuklama istiyor ancak nöbetçi mahkeme serbest bırakıyor. Bir baba olarak zaten yanmışız tabii ki adalete sığınacağız. Selen için adalet istiyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan, olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.