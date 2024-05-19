Hemşire Selen'in şüpheli ölümü: Son görüntüleri ortaya çıktı

Beylikdüzü'nde özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören dedesi için refakatçi olarak kalan ve bu sırada hastanede çalışan doktor Fatih A.'nın koluna enjekte ettiği iğne sonrası hayatını kaybettiği iddia edilen hemşire Selen Bilgin'in son görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin, birliktelik yaşadıkları belirtilen doktor Fatih A'nın enjekte ettiği iddia edilen ilaç sonrası, refakatçi olarak kaldığı bir özel hastanenin odasında ölü bulundu.

Olay, geçtiğimiz hafta özel bir hastanede meydana geldi. Bir hastanede hemşire olarak çalışan Selen Bilgin, başka bir özel hastanenin yoğun bakımında kalan dedesinin yanına refakatçi olarak gitti. İddiaya göre hastanenin yoğun bakım doktoru olan Fatih A. ile hemşire Selen Bilgin'in bir süredir arkadaş oldukları öğrenildi. Selen Bilgin, pazartesi sabaha karşı hastanedeki bir odada hareketsiz şekilde bulundu. Hemşire Bilgin, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İLAÇ DOKTORUN CEBİNDEN ÇIKTI

Şüpheli olarak değerlendirilen ölüm için başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Hemşire Selen Bilgin'in koluna enjekte edildiği iddia edilen ilaç odada bulunamadı. Yapılan incelemenin ardından ilacın ampulü doktor Fatih A'nın cebinde bulundu.

"SABAH SELEN'İN YÜZÜ MORARMIŞTI"

İfadesi alınan Fatih A, Selen Bilgin ile arkadaş olduklarını ve aralarında ilişki olduğunu iddia ederek, olay gecesi başı ağrıdığı için ağrı kesici ilacı, damar yolu açarak verdiğini söyledi. Sabah uyandığında Selen'i yüzü morarmış olarak bulduğunu iddia eden Fatih A. isimli erkek, ameliyat öncesi kullanılan ilacı ise Selen'in enjekte ettiğini ileri sürdü.

SAVCI TUTUKLAMA TALEP ETTİ, MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Şüpheli olarak ifadesi alınan Fatih A. tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği Fatih A. hakkında adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan hayatını kaybeden Selen Bilgin'in hastanedeki son görüntüleri ortaya çıktı.

Selen Bilgin'in hastanede bir odaya girdiği görülürken, yaklaşık 20 dakika sonra ise peşinden Fatih A.'nın odaya girdiği ve bir süre sonra ise Fatih A.'nın odadan ayrıldığı görüldü.