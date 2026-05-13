Hemşireler tükenme noktasında: Alkış değil insanca yaşamak istiyoruz

Ülkede sayıları 200 bini aşan hemşireler, uzun nöbetler, yoğun iş yükü ve güvencesiz çalışma koşulları altında sağlık sistemini ayakta tutmaya çalışıyor.

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası’nda konuşan sağlık emekçileri, performans baskısından maaş kesintisi tehdidine, havasız çalışma alanlarından sağlıkta şiddete kadar çok sayıda sorunla mücadele ettiklerini vurgulayarak “Bizler alkış değil güvenli çalışma ortamı, insanca yaşamaya yetecek ücret ve mesleki saygı istiyoruz. Bir meslek bu kadar görünür olup da nasıl bu kadar görünmez kılınabilir?” diye sordu.

Birlik ve Dayanışma Sendikası MYK Üyesi Ebe Hemşire Melike Sigeze, hemşirelerin çalışma koşullarının her geçen gün ağırlaştığını, sağlık sisteminde koruyucu sağlık hizmetlerinin geri plana itildiğini söyledi.

DEĞERSİZLİK HİSSİ

Hastanelerde uzun nöbet sürelerinin, aile sağlığı merkezlerinde ise baskı, mobbing ve maaş kesintisi tehdidinin sağlık çalışanlarını yıprattığını kaydeden Sigeze, ‘‘Geçim kaygısı, tükenmişlik ve değersizlik hissiyle mücadele ediyoruz” dedi. Bazı aile sağlığı merkezlerinde sağlık çalışanlarının havasız, rutubetli ve yetersiz alanlarda görev yaptığını kaydeden Sizege, şöyle devam etti: “Forma zorunlu tutuluyor ancak birçok yerde soyunma odası bile bulunmuyor. Sağlık çalışanının sağlığı çoğu zaman görmezden geliniyor. Performans sistemi sağlık çalışanları üzerinde baskı oluşturuyor. Kontrol dışı nedenlerle maaş kesintisi tehdidiyle karşı karşıyayız’’ Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) da yaptığı açıklamada ‘‘Bu yıl, Uluslararası Hemşireler Konseyi tarafından belirlenen tema açık bir çağrıdır: ‘Hemşireleri güçlendirin, hayatları kurtarın.’Çünkü güçlü hemşireler olmadan güçlü bir sağlık sistemi kurulamaz. Ama Türkiye’de gerçeklik bunun tam tersi’’ ifadelerine yer verildi.

***

Hemşire sayısı AB ve OECD’nin altında

Türkiye’de 100 bin kişiye düşen ebe-hemşire sayısı: 356

AB ülkelerinde: 890

OECD ülkelerinde: 1002 kişi

***

GECE ÇALIŞMAMIZIN KARŞILIĞI İKİ KAT ÜCRETLENDİRİLMELİ

Hemşireler Günü’nde Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil önünde bir araya gelen sağlık emekçileri burada açıklama yaptı. Genel Sağlık İş Gaziantep İl Temsilcilik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu şunları söyledi: ‘‘Gece çalışmak, dünyanın çok sayıda ülkesinde riskli kabul edilerek, daha yüksek olarak ücretlendirilmekte. Biz kamu sağlık çalışanları, birlikte çalıştığımız işçi statüsündeki arkadaşlarımıza göre, hem daha az ücretler almaktayız, hem de mesai dışı gece çalışma sürelerimiz 16 saati bulmaktadır. Gece çalışmamızın karşılığının, gündüz mesaisinin iki katı olarak ücretlendirilmeli.’’

***

HEMŞİRELER TALEPLERİNİ SIRALADI

•Hemşire başına düşen hasta sayısını düşürecek yeterli ve güvenceli istihdam sağlanmalı.

•Emekliliğe yansıyacak ücret ve adil ekonomik haklar olmalı.

•24 saat kesintisiz sağlık hizmeti veren hemşireler için insani nöbet düzeni ve ücret sistemi oluşturulmalı.

•Sağlıkta şiddete karşı etkili ve caydırıcı politikalar uygulanmalı.

•Hemşireler sağlık politikalarının belirlenmesinde karar süreçlerinin asli aktörü olmalı.

•Hemşirelik Kanunu ve Yönetmeliğine uyulmalı, mesleki gelişim, uzmanlaşma ve bilimsel üretim gerçek anlamda desteklenmeli.

***

BİZLERİ GÖRMEDİNİZ, SORUNLARIMIZI DİNLEMEDİNİZ

Bir hemşire Sağlık Bakanı Prof. Dr. Memişoğlu’na Hemşireler Günü nedeniyle mektup yazdı. Mektubuna "Bir bebeğin ilk nefesinde, bir hastanın en çaresiz anında, bir annenin gözlerindeki kaygısında, bir yaşlının yalnızlığında yanında olan bir hemşireyim" diye başlayan hemşire, özetle şunları yazdı:

"Her sabah hastaneye giderken cebimde yalnızca kimlik kartımı değil, aynı zamanda insanların hayatına dokunma sorumluluğunu da taşıyorum. Sağlık sisteminin tüm yükü omuzlarımıza yüklenmişken biz neden görülmüyoruz? Nöbetlerde 40 yataklı bir serviste iki hemşire olarak onlarca hastaya yetişmeye çalışıyoruz. Bir yandan da eksik personelin yarattığı boşlukları kapatmaya çalışıyoruz. Bu insanüstü bir çaba değil midir? Çoğu zaman bir bardak su içmeye, hatta tuvalete gitmeye bile fırsat bulamadan saatlerce ayakta çalışıyoruz. Pandemide de bu yük çok ağır gelmesine rağmen bizi yine görmezden geldiniz. Depresyonda olmamız, anksiyetelerimiz, duygu durum bozukluklarımız kimsenin umurunda olmadı. Kimi arkadaşlarımız bu yükü kaldıramadı ve intihar etti. Bizleri görmediniz, sorunlarımızı dinlemediniz. Güçlü hemşireler olmadan güçlü bir sağlık sistemi kurulamaz. Bugün Türkiye’de birçok hemşire mesleğini bırakmayı ya da başka ülkelere gitmeyi düşünüyor. Daha iyi bir ücret için mi? Hayır. Daha insani çalışma koşulları için mesleğini, sevdiklerini, çabalarını geride bırakmayı tercih ediyor genç hemşireler. Hemşireler güçlenmeden sağlık sistemi güçlenmez."