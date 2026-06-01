Hemşireler tükenmişliği şu sözlerle özetledi: Robotlaşan bir hayat yaşıyoruz

Ülkede sayıları 200 bini aşan hemşireler, uzun nöbetler, yoğun iş yükü, personel eksikliği ve güvencesiz çalışma koşulları altında sağlık sistemini ayakta tutmaya çalışıyor. Birçok hemşire, artan iş yükü nedeniyle hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıprandıkları söylüyor. Şehir hastanesinde ve özel hastanede çalışan hemşireler BirGün’e gönderdiği mektuplarda sağlıkta derinleşen krizi gözler önüne serdi.

5-6 BİN ADIM ATMALISINIZ

“Daha hastaneyi açmadan hasta garantisi veren bir sistem ne kadar insancıl ve ne kadar kaliteli bir hizmet sunabilir ki?” diyerek mektubuna başlayan şehir hastanesinde çalışan hemşire, “Bu sistemde ne sağlık emekçisi güvende ne de toplum güvende oluyor. ‘Ne güzel AVM gibi hastane yapmışlar’ diyerek lüks olarak gördüğü bu hastanelerde hizmetin de lüks olduğu algısına kapılıyor insanlar. Halbuki şehir hastanesi deneyimini en iyi acil servisten giriş yapan hastalarımız yaşamıştır” diyor. Hemşire, mektubuna şöyle devam ediyor: “Her şey sistematik. Önce triyaja sıra, sonra yönlendirileceğin alana en az 10 dakika yürüyüp doktora ulaşma, çoğunlukla yine sıra bekleme var. Tetkik ve yatış için işlemler derseniz, bir 5-6 bin adım atarak sorununuza çözüm bulabilirsiniz. Hasta halinizle 5-6 bin adım atabiliyorsanız tabii.”

Acil vakalarda hastanın en yakın kuruluşa sevk edilmesi gerektiğini ancak şehir hastanelerinde bunun böyle işlemediğini öne süren hemşire, mektubuna “Hastane faturasını çıkarabilmek için bu yükü daha ağır hissededen acil servislerimiz, iki-üç saat uzaklıktan gelen hastayı karşılayabiliyor. Bu uzaklıkta bile hasta kabulü yapılıyorsa acil servisteki yoğunluğu tahmin edebiliyoruz. Bu yoğunlukta, 24 saatlik nöbet sistemiyle çalışan, yeterli sayıda çalışan bulunmadığı için sürekli gün aşırı nöbete gelen, aylık fazla mesaisi 100 saati aşan sağlık emekçilerinin tükenmişliğinden bahsedelim. Bana ‘Tükenmiş hissediyor musunuz?’ diye soru yöneltilmişti. O an bir çöküş yaşamıştım. Oturup bu durumu düşünecek vaktim olmamıştı ki. Tükenmiş miydim gerçekten? Yoğun nöbetlerden fırsat bulamamıştım ki bu tükenmişliği hissetmeye. Robotlaşmıştı hayatım; işe gidip gelmekten ibaretti” diyerek yaşananları özetliyor.

GEÇİM SIKINTISI YAŞIYORUZ

Özel hastanede çalışan bir başka hemşire ise “Özellikle İstanbul gibi nüfusu yoğun, sağlık turizmi ve özel hastane yatırımlarının merkezi hâline gelmiş bir şehirde çalışan hemşireler, sağlık hizmetlerinin görünmeyen yükünü taşımaktadır” diyerek başlıyor anlatmaya: “Özellikle yeni mezun hemşireler çoğu zaman düşük maaşlarla işe başlamakta, yüksek yaşam maliyetine sahip İstanbul'da geçim sıkıntısı yaşamaktadır. Kiralar, ulaşım giderleri ve temel yaşam masrafları düşünüldüğünde maaşların büyük kısmı zorunlu harcamalara gitmektedir. Özel hastanelerde çalışan hemşirelerin en önemli sorunlarından biri uzun çalışma saatleridir. Yoğun bakım, acil servis ve ameliyathane gibi birimlerde çalışan hemşireler için bu durum daha da ağırlaşmaktadır. 24 saatlik nöbetler, aralisiz gece çalışmaları, düzensiz uyku, hem fiziksel sağlığı hem de psikolojik dayanıklılığı olumsuz etkilemektedir. Sürekli değişen vardiyalar biyolojik ritmi bozmakta; uyku problemleri, dikkat dağınıklığı gibi sorunlara yol açmaktadır. Mesleğe idealist duygularla başlayan birçok hemşire, birkaç yıl içinde fiziksel yorgunluk, motivasyon kaybı ve duygusal tükenme yaşamakta, ya kamuya geçmek istemekte ya da mesleği tamamen bırakmayı düşünmektedir.”