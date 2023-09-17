Hemşirelere yenidoğan muayenesi eğitimi verildi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hemşirelere yenidoğan muayenesi ve hemşirelik bakım eğitimi verildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Doktor Merve Tutal tarafından hemşirelere yenidoğan muayenesi ve hemşirelik bakım eğitimi gerçekleştirildi. Tutal’ın hemşirelere verdiği eğitime Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fahri Dağhan, Sağlık Hizmetleri Müdür Yardımcısı Selim Çınar ve birim sorumluları ile hemşireler katıldı. Eğitimde hemşirelere yenidoğan bebeklerin bakımları hakkında teorik ve uygulamalı olarak bire bir gösterildi.

Eğitim hakkında değerlendirmede bulunan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, eğitimlerin sık sık devam edeceğini belirterek, bu tür eğitimlerin misyon ve vizyon açısından önemli olduğunu söyledi.