Hemşirelerin yükü artıyor

Haber Merkezi

SES üyesi sağlık emekçileri, 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü dolayısıyla pek çok ilde hastane önlerinde basın açıklamaları gerçekleştirdi. Hemşirelik mesleğinin sorunlarına dikkat çekmek için gerçekleştirilen açıklamalarda acil talepler de sıralandı.

İstanbul’da Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yapan sağlık emekçileri, “Hemşirelerin iş yükleri sürekli artırıldı, işin niteliği olumsuz yönde etkilendi” dedi. Bursa’da Şehir Hastanesi önünde gerçekleştirilen eylemde ise Bursa Şubesi Eş Başkanı Huriye Melek Türk hemşirelerin taleplerini şöyle açıkladı:

• Hemşire insan gücü açığının kapatılması iş yükümüzün azaltılması için atama bekleyen on binlerce hemşire kadrolu istihdam edilmeli.

• KHK’larla ihraç ettiğiniz deneyimli hemşireler işlerine iade edilmeli.

• Hemşireleri doğrudan ilgilendiren kararlar alınırken hemşireler ya da sendika temsilcilerinin sürece dahil edilmesi sağlanmalıdır.