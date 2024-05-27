Hemşireye 'cinsel saldırı' davası: Sanığa verilen beraat kararı bozuldu

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan hemşireye cinsel saldırıda bulunmaktan yargılanan asistan doktor S.E. hakkında verilen beraat kararı bozuldu. Mahkeme sanık hakkında 12 yıl hapis cezası verdi.

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde, görevli asistan doktor S.E.'nin 11 Mart 2023’te nöbetçi hemşireye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul Kartal’daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’nde bugün görülen duruşmada, bir önceki duruşmada sanık S.E. hakkında verilen beraat kararı bozuldu.

Mahkeme sanık S.E.'ye 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıl hapis cezası ve yurtdışına çıkış yasağı verilmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, sanık S.E.'nin temyiz yolu açık olmak üzere sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

SES: MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), karara ilişkin, "Kadına yönelik şiddet münferit değil sistematiktir! Gerçek adalet sağlanana kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz!" açıklamasını yaptı.

❗️İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde nöbette olduğu sırada aynı hastanede çalışan bir doktorun cinsel saldırısına uğrayan sendikamız SES’e üye hemşire arkadaşımıza ilişkin davanın bugün İstanbul Bölge İdaresinde görülen… pic.twitter.com/tcRuDTxhQY — SES Genel Merkezi (@sesgenelmerkezi) May 27, 2024

SES üyeleri, karara ilişkin yaptıkları açıklamada, "Eksiklikleri giderin, kanunu tam olarak uygulayın ve kadına şiddetle mücadelenin en önemli aracını işler kılın. İstanbul Sözleşmesi'nin feshini iptal edin. Evlerimizde, işyerlerimizde, sokaklarımızda güvenli bir biçimde yaşamımızı sağlayacak önlemler alın. ILO 190'ı imzalayın ve 6284'ü etkin bir şekilde uygulayın diyoruz" ifadelerini kullandı.