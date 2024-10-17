Hemşireye IŞİD iddiası

Haber Merkezi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda 2012-2015 yılları arasında Suriye Rakka’da IŞİD’e sağlık hizmeti verdiği iddia edilen Suriye uyruklu M.O.’yu Atakum ilçesinde gözaltına aldı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen M.O., o tarihlerde Suriye’de hemşire olarak çalıştığını ancak IŞİD ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını savunarak suçlamaları kabul etmedi. Savcıya ifade veren M.O., mahkemeye sevk edildi. M.O., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.